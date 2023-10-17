«الهيئة العربية للمسرح» تحضر لدورة العراق

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق الدكتور علي العبودي الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء نقيب الفنانين العراقيين دكتور جبار جوي.

أتى اللقاء في إطار التحضيرات لاحتضان العراق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، في الفترة من 10 إلى 18 يناير 2024، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ممثلة بدائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين.

رحب الدكتور العبودي بالخطوة المهمة المتمثلة باحتضان هذا الحدث الثقافي العربي المهم، مؤكداً حرص العراق على لعب دور ثقافي عربي، يليق بتاريخه ودوره في صناعة الثقافة العربية، مؤكداً حرص وزارته على المساهمة الفعالة في إنجاح المهرجان، وتفعيل كل مرافقها الإدارية والتقنية وجامعاتها وكليات الفنون التابعة لها في هذا الشأن، حيث إن المهرجان بأهميته ومكانته يستحق الالتفاف حوله.

كما خص وزير التعليم العالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتقدير والاحترام لدوره الكبير في تطوير الثقافة العربية والدراسات والبحث.

بدوره قدم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح تقديره للدور الكبير، الذي تلعبه الوزارة في ترقية البحث العلمي والجوانب الأكاديمية خصوصاً في كليات الفنون والفنون التطبيقية، مؤكداً أن الهيئة حريصة على التعاون والعمل مع الوزارة في هذا الحدث، وفي جوانب عديدة، خلال المهرجان، من خلال مجموعة من البرامج، التي تخص الهيئة، بما فيها مصانع المسرحيين المتمثلة بكليات الفنون، حيث ستقدم الهيئة نسخة كاملة من منشورات الهيئة لمكتبات كليات الفنون، وحيث إن هذا المهرجان هو الأضخم عربياً، ويشارك فيه نحو 600 فنان عربي، فالهيئة ستنظم لقاءات خاصة لكبار المسرحيين العرب المشاركين في المهرجان مع طلبة كلية الفنون، وشكر الوزير على تقديمه تسهيلات تقنية من أجل إنجاح المهرجان.