مهرجان روح الأرض يعزف في دبي أنغام الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي فعاليات «مهرجان روح الأرض 2023»، أول مهرجان موسيقي من نوعه يعزز الوعي تجاه البيئة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2023 على مسرح مدينة دبي للإعلام، وذلك تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

وسيضم المهرجان الذي يمتد على مدار 3 أيام قائمة مذهلة من أكثر من 20 فناناً محلياً وعالمياً سيقدمون عروضهم الموسيقية والفنية والإبداعية والترفيهية الرائعة لإرسال رسالة قوية حول أهمية حماية البيئة.

وستعتلي المسرح مجموعة مواهب موسيقية خلال المهرجان لتُقدم تجربة تترك أثراً عميقاً ملموساً يتردد صداه عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويوفر الحدث للحضور عروضاً مشوقة لفنانين مشهورين عالمياً من بينهم نجمة موسيقى البوب الإنجليزية «آن ماري»، والمغني المغربي «ريدوان»، والفنان التركي «مصطفى جيجلي»، والفنان الإماراتي «أرقم»، وأعضاء فرقة «ديسمبر آفنيو» الفيلبينية، وفرقة الروك «جيريش آند ذا كرونيكلز»، ونجوم منصة «كوك ستوديو» وغيرهم.