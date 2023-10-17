فنون وحكايات مبتكرة في دبي تبدعها ألوان الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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مع التزايد المطرد في أشكال الفنون الرقمية عالمياً، تظهر في أروقة دبي ومناسباتها، فنون مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهذه تقدم طرقاً جديدة ومبتكرة لاختبار الفن، لم نشهدها من قبل، كما في التجربة القصيرة التي أطلقتها إحدى شركات الأدوية في صالات فوكس سينما بمول الإمارات بدبي، والتي تستمر حتى 19 أكتوبر.

تفاصيل حسية

أفاد موقع «واتس أون»، بأن تلك التجربة تفتح نافذة جديدة على العالم الرقمي، عن طريق إنشاء فن يعتمد على مشاعر التخلص من الألم. تبدأ التجربة مع توجيه الذكاء الاصطناعي طلباً للزوار، بوصف مشاعرهم الحسية، على سبيل المثال، لحظة إحساسهم بالسعادة والضوء أو الطفو على السحاب، وما على ذلك. وبعد قيام الزوار بملء تلك التفاصيل، يجري إدخالهم في صندوق غامر، حيث يولد الذكاء الاصطناعي مشاعرهم وعواطفهم في قطعة فنية وتجربة غامرة تماماً.

رسم فني

ولجمع ذلك معاً، يحصل الزوار أيضاً على سماعات رأس مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتلك تطلب منهم الاسترخاء، قبل أن يظهر العمل الفني وحيط بهم من جهات ثلاث. تستغرق التجربة بكاملها أقل من دقيقة، ويخرج الزوار بحقيبة كبيرة مطبوع عليها رسم فني من قبل الذكاء الاصطناعي، وصورة من إبداعهم كتذكار. التجربة مجانية، ويمكن العثور عليها في جميرا بيتش ريزيدنس، من 20 إلى 22 أكتوبر.