جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُنجز أعمال تحكيم «التنوّع»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة «التنوّع»، معلناً أسماء المحكِّمين الدوليين الخمسة، الذين تولّوا تحكيم المحاور الأربعة المعتمدة لهذه الدورة، وهي: التنوّع، ملف مصور، المحور العام، الفن الرقمي.

وقد شَهِدَت قائمة المحكّمين الدوليين للدورة الثانية عشرة، حضور المصور البريطاني الشهير «تيم فلاك»، الحائز على الجائزة التقديرية من هيبا سابقاً، بجانب الأمين العام لمسابقة أويسس العالمية لتصوير الحياة البرية، المصور الإيطالي «ماوريتسيو تينتاريللي»، يرافقهم المصور والمؤلف «شيم كومبيون»، متخصص مخابئ التصوير البرية، من جنوب أفريقيا. والقائمة تشمل أيضاً المصور والمصمّم الكويتي الشهير بقدراته في التلاعب الرقمي «سليمان المواش»، بجانب المصورة والمحرّرة البريطانية المتخصّصة في الحياة البرية «صوفي ستافورد».

وقال علي بن ثالث: نعمل نحن في مجلس أمناء الجائزة، دوماً، على تطوير معايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم، ونعتبرها من الأولويات، إن صناعة التصوير تشهد وتيرةً متسارعةً في التطور والتحسين وتحوّلات في الشكل والمضمون. لذا، نعمل على استهداف الخبرات الفوتوغرافية المناسبة لطبيعة المحاور المطروحة، ضماناً لشمولية عناصر عملية التقييم، واحتراماً لتفاوت الأذواق البصرية بين الحضارات والثقافات المختلفة.

أعضاء اللجنة

يعد سليمان المواش – الكويت، مصوراً ومُصمّم غرافيك، وصاحب شغفٍ كبير بعوالم الفنون المتطوّرة وتقنياتها الحديثة، ما جعله واحداً من أوائل الفنانين الذين نشروا أعمالاً تجمع بين التصوير الفوتوغرافي والتكنولوجيا الرقمية في الشرق الأوسط.

وأتاحت له كفاءته في استخدام برنامج Photoshop، إطلاق العنان لمخيّلته وإبداعه، ومشاركة خبراته، وتشجيع الأشخاص على الاستكشاف والتعرّف إلى عالم تعديل ومعالجة الصور. وهو حاصل على جوائز رفيعة.

كما أن ماوريتسيو تينتاريلي - إيطاليا، محترف وصاحب شغفٍ عميق بالتصوير الفوتوغرافي منذ صغره، وقد قادته رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي، إلى التعاون مع العديد من استوديوهات التصوير الفوتوغرافي. وفي عام 2010، بدأ فصلاً جديداً بالانضمام لفريق التحرير في مسابقة أويسس العالمية لتصوير الحياة البرية، ولديه مناصب وإنجازات ومسؤوليات نوعية.

وأما تيم فلاك – المملكة المتحدة، فهو متخصص في تصوير الحيوانات في الاستوديو بعيداً عن بيئتها المعتادة. وظهرت العديد من أعماله في ناشيونال جيوغرافيك، ونيويورك تايمز والغادرديان وغيرها، وقد حاضر في جامعات بجميع أنحاء العالم ولديه إصدارات كثيرة وجوائز مهمة.

وتتميز صوفي ستافورد - المملكة المتحدة، بشغفها غير المتناهي بالحيوانات، وبأكثر من 25 عاماً من الخبرة في النشر، وهي ناشطة مُتخصّصة في الحفاظ على الحيوانات. وبصفتها محررة في مجلة BBC Wildlife Magazine في بريستول، لعقدٍ من الزمن، قامت بإدارة النشر من خلال تغيير المشاهد، وتنشيط مبيعات أكشاك بيع الصحف، وإدخال المنصات الرقمية، والإشراف على الانتقال من التصوير السينمائي إلى التصوير الرقمي.

وعملت صوفي في العديد من هيئات تحكيم المسابقات. وحالياً ينصب تركيزها على مساعدة الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة، في تعزيز مشاركة الداعمين، من خلال رواية القصص المرئية.

ولديها الكثير من الأعمال والمبادرات والإنجازات العالمية، الاخرى، المتميزة. كما أن شيم كومبيون – جنوب أفريقيا، مغامرٌ ومصورٌ فوتوغرافيّ متخصّص في تصوير الطبيعة وصناعة المخابئ بغرض التصوير.

لديه شغفٌ كبير بمشاركة حبه للعالم الطبيعي، وهو أحد المحترفين القلائل الذين حوّلوا شغفهم إلى مهنةٍ بدوامٍ كامل في التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية والطبيعة. وقد سافرت صوره الفوتوغرافية به إلى جميع أنحاء العالم. معرفته الواسعة ورؤيته لفهم سلوك الحيوانات، إلى جانب مهاراته في التصوير الفوتوغرافي، جعلت منه خبيراً مطلوباً في اتفاقيات التصوير الفوتوغرافي الدولية. وفي عام 2005، شارك شيم في تأسيس شركة C4 Photo Safaris، حيث يواصل قيادة واستضافة رحلات السفاري لالتقاط الصور. ويمتلك مهارات ورصيد إنجازات وجوائز غنياً.