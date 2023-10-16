صدور ديوان الشيخ زايد ضمن «أبوظبي للشعر»

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ديوان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر في دورته الأولى.

ويضم الديوان الأعمال الشعرية الكاملة للوالد المؤسس، ويعكس جوانب مميزة تأخذ القارئ في رحلة استثنائية لقائد نسج وأوزن كلماته الحكيمة لتصبح قصائد بصور انسيابية شكلت 582 صفحة، من جمع وإعداد سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، ود. غسان الحسن، المستشار الثقافي فيها.

ينقسم الديوان إلى قسمين، وهما القصائد الذاتية، ويبلغ عددها 71 قصيدة، و78 قصيدة متبادلة وهي عبارة عن ردود بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وبين شعراء آخرين بأسلوب المشاكاة، والرد أو المساجلات التي تتوحد فيها القصيدتان على وزن وقافية وهي من عادات الشعراء النبطيين المتوارثة. وتعكس قصائد الديوان انسجام الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مع محيطه الشعري، والدليل على ذلك مساجالاته مع الشعراء؛ وتنوع مواضيع قصائده، وتميزها بأوزان شعرية إماراتية خاصة.