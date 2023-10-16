مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث الشابي

المصدر: دبي - البيان

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إحياءً لذكرى الشاعر العربي أبو القاسم الشابي «شاعر الخضراء»، نظمت مكتبة محمد بن راشد «جلسة حوارية وقراءات شعرية»، بمشاركة الكاتبة والباحثة الأكاديمية التونسية الدكتورة ليلى العبيدي، أستاذة الأدب القديم في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الشارقة، ورئيسة جمعية اللغة العربية في الجامعة ذاتها. أدار الجلسة الشاعر الدكتور حسن النجار، حيث ألقى قصائد للشابي في الجلسة، ورافقه خلالها العازفان البشير الدريدي على آلة العود وأحمد الغالي على البيانو.

استهلت د. ليلى العبيدي الجلسة بتسليط الضوء على سيرة حياة الشابي، الذي ولد في محافظة توزر بالجنوب التونسي، وتلقى تعليمه الابتدائي باللغة العربية في الكتاتيب، وبينت أنه حفظ القرآن الكريم وهو في التاسعة من عمره، وكان قد تلقى جل معارفه وعلمه خلال نشأته في كنف والده محمد بن أبي القاسم إبراهيم الشابي.

وتطرقت إلى ما تحمله أشعار الشابي من معانٍ متميزة، كقصائده الوطنية، التي دعا فيها إلى مواجهة الاستعمار ومناهضة الرجعية، وتغنى فيها بالحرية. كما تناولت الجلسة موضوع المرأة في شعره وحياته، وأثر الطبيعة وانعكاسها في مؤلفاته.

وفي ختام الجلسة، أجابت العبيدي عن أسئلة الحضور، الذين عبروا بدورهم عن امتنانهم وشكرهم لمكتبة محمد بن راشد على تنظيمها لمثل هذه الفعاليات، التي تحيي من خلالها ذكرى أدباء ونقاد وشعراء ومفكرين مهمين.