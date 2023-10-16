«دبي للثقافة» تعلن لجنة تحكيم مهرجان دبي لمسرح الشباب

المصدر: دبي - البيان

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مساحات إبداعية واسعة تمنحها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لعشاق «أبو الفنون»، عبر النسخة الـ 14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب، التي ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري، والتي يشارك فيها 6 فرق مسرحية محلية.

وقد أعلنت «دبي للثقافة»، في الصدد، أخيراً، أسماء أعضاء لجنة التحكيم. كما كشفت عن منح المخرج والمؤلف المسرحي جمال مطر لقب «شخصية العام المسرحية»، تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهمته في الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية، إلى جانب عمله في القطاع الإعلامي. وأما لجنة تحكيم المهرجان الذي ستقام فعالياته على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، فيترأسها المخرج والكاتب ناجي الحاي، وتضم كلاً من الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي. وستتولى اللجنة مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على مجموعة من الجوائز، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.

ويعد جمال مطر «شخصية العام»، أحد المسرحيين البارزين، وقد شارك في الكثير من المهرجانات المسرحية والتلفزيونية التي أقيمت داخل وخارج الدولة، وتوج بالعديد من الجوائز في المسرح والتلفزيون، كما قدم خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصدارات، ومنها: ديوان «نحب الملح أكثر» (2002)، ومجموعة المسرحيات «جميلة» (2000 – 2011)، ورواية «كلب» (2018).

التزام

وأكدت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، أن تكريم المبدعين والاحتفاء بهم، يأتي ضمن التزامات الهيئة تجاه الرموز الأدبية والفنية المحلية، وتعريف المجتمع بجهودهم في تعزيز المشهد المسرحي والفني الإماراتي، وإثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الدولة. وقالت: «يمتاز المخرج والمؤلف جمال مطر بأسلوبه الخاص، وبقدرته على الجمع بين مجالات التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي والأدبي، إلى جانب عمله في القطاع الإعلامي، وهو ما يعكس أهمية تجربته وموهبته، وما يمتلكه من خبرة عالية في هذه المجالات».

كما أشارت إلى أهمية الأسماء التي تشكل لجنة تحكيم المهرجان. وقالت: «تمتاز الحركة المسرحية المحلية بتنوعها وبامتلاكها مجموعة واسعة من الأسماء اللامعة، التي نجحت برفد المسرح بأعمال وأفكار نوعية ساهمت في الارتقاء به»، وعبّرت الجلاف عن اعتزازها بأعضاء لجنة التحكيم، الذين سبق لهم تسيد منصات التتويج المحلية والعربية، عبر أعمالهم المسرحية التي كشفوا من خلالها عن إبداعاتهم في التمثيل والإخراج والتأليف.