الاستدامة والتسامح جوهرا فنون موسم «السركال أفينيو»

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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يشكل التسامح والانفتاح، بموازاة الاستدامة، أسس ومحاور رئيسة في برامج الموسم الجديد لوجهة «السركال أفينيو» في دبي، الذي يمثل موسماً فنياً جديداً متنوعاً، يضم مختلف أنواع الفنون والآداب، ويروي قصصاً إبداعية شيقة، في أرض الإبداع: دبي، قلبها قدرة الفن والإبداع بوجه عام على ترسيخ مفاهيمها، ونشر ثقافة حفظ البيئة، وصون مقدراتها وتقارب الشعوب.

ويشتمل برنامج الموسم على معارض وأعمال مفاهيمية تم تصميمها جميعاً وفق نمط خاص، إذ تتنوع وتشمل مروحة معارض تشكيلية ومفاهيمية وتركيبية موسيقية، وسوى ذاك، لتمثل دعوات إلى إطلاق ملكات الإبداع الفني، وترسيخ دوره في لقاء الثقافات، وتركيزه على حفظ الطبيعة، وإعادة التفكير المعماري، ودوره الإيجابي في علاقتنا بمحيطنا البيئي.

ويشكل الركن الجديد الذي أبدعته الوجهة في موسمها الحالي: «ذي يارد»، منطقة إبداعية تحفز على صون البيئة، وتتضمن إبداعات ثرية بمعايير الاستدامة، حيث تشتمل على الإبداعات الخاصة والنباتات والمفردات الطبيعية التي تحفز حماية الطبيعة.

كما يتضمن البرنامج، من بين ما يتضمنه، عملاً تركيبياً صوتياً متميزاً للفنانة الإماراتية صفية البلوشي، والذي ينسج خيوط تشابك إبداعي شيق بين قصص الماضي والحاضر والمستقبل المحتمل، وهو بمثابة مزيج من الخيال والحقيقة، ويستلهم روايات التاريخ وينهل من الأراشيف، ليسرد قصصاً بصيغ جاذبة. إلى جانب إبداعات وتصاميم الفنانة زين مسعود، والفنانة تي ساكي، ضمنه، حيث يعيد المشروع اكتشاف النباتات الأصلية في هذه المنطقة، ويحتفل بالحرفية المحلية، ما يمثل نقطة تحول في المجال العام في الجادة.

وتستقبل «السركال أفينيو»، بمرافقها العديدة، في هذا الموسم، المعارض الفنية المعاصرة ذات الأسلوب المبتكر، والجوهر المشجع على الاستدامة، حيث تجمع فنانين إقليميين وعالميين بارزين، يعملون عبر مجموعة من الوسائط.

وتضم تلك الأعمال من بين ما تضمه: تقديم مؤسسة إشارة للفنون معرضاً فريداً ضخماً بعنوان «أونلي لايف.. ميرياد بليسيس»، للفنان والمخرج الشهير سودارشان شيتي، وهو يمثل أول مسح لأعمال الصور المتحركة للفنانين، والعرض العالمي الأول لأحدث أفلامه.

كما يضم الموسم، المعرض الفردي الأول للفنان جوش رويل في الشرق الأوسط ضمن «Firetti Contemporary»، ومعرض «الجانب الأمامي يضرب أكثر» للفنان الفلسطيني الشاب ساهر نصار «الذاكرة هي الخياطة»، وفي غاليري الخط الثالث يقام معرض فردي لفنان النحت التفاعلي المعاصر سهند هيساميان، وهناك معرض في أرودو من كارولينا كراسولي، في حين تقدم صالة 1X 1 للفنون، معرضاً بعنوان «Multiverse by klove».

وتستضيف صالة ليلى هيلر معرض «أعتقد أنني ما زلت غاضباً» لعلي شعبان، وهناك مطبوعات خشبية لفريدة لاشاي، و«استعراض استعادي لمدة 60 عاماً» لجهانجير فازفدار. إضافة إلى الكثير من الأعمال الأخرى.