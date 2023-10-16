التقييم والتحكيم لدورة «التنوّع» – صوفي ستافورد «2 - 5»

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بعد انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة للجائزة «التنوّع»، التي طرحت في مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيس، وهي المحور العام بشقيه (الملوّن والأبيض والأسود) وبورتفوليو «ملف مصوّر» بجانب محور «الفن الرقمي»، نستكمل معكم اليوم استعراض أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء. تُعد صوفي ستافورد ناشطةً مُتخصّصة في الحفاظ على الحيوانات، شغوفةً بهذا المجال مع أكثر من 25 عاماً من الخبرة في النشر وبدأت رحلتها بحبٍ عميق للحياة البرية وتطورت إلى مهنة متميزة. وبصفتها محررة في مجلة BBC Wildlife Magazine في بريستول عقداً من الزمن، قامت بإدارة النشر عبر تغيير المشاهد وتنشيط مبيعات أكشاك بيع الصحف، وإدخال المنصات الرقمية، والإشراف على الانتقال من التصوير السينمائي إلى التصوير الرقمي.

وعملت صوفي في العديد من هيئات تحكيم المسابقات. وحالياً ينصب تركيزها على مساعدة الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة على تعزيز مشاركة الداعمين عبر رواية القصص المرئية. وقد استفادت من خبرتها منظمات بارزة، مثل متحف التاريخ الطبيعي، والصندوق العالمي للطبيعة في المملكة المتحدة. وساعدت صوفي على إطلاق وتأسيس مؤسسة الأمير هاري الخيرية Rhino Conservation Botswana (RCB) في the international conservation arena. وتمتد مساهماتها إلى Wildscreen في بريستول، حيث ساعدت على إطلاق أول جائزة Photo Story Panda للمهرجان كما أن خلفيتها الأكاديمية في الأنثروبولوجيا من جامعة كوليدج لندن (UCL)، إضافة إلى عملها الميداني في وحدة بحوث الحفاظ على الحياة البرية في جامعة أكسفورد (WildCRU)، أضافا عمقاً إلى ملفها البصري الإبداعي في مجال الحفاظ على البيئة.

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