«فن أبوظبي» يعلن أسماء القيمين الفنيين والفنانين المكلفين المشاركين في نسخة 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف معرض «فن أبوظبي» عن أسماء الفنانين المكلفين والقيمين الفنيين والأعمال الفنية المشاركة في النسخة الـ15 لعام 2023.

وكلّف معرض «فن أبوظبي»، الذي يُقام من 22 إلى 26 نوفمبر 2023 في منارة السعديات في أبوظبي، مجموعة من الفنانين الناشئين المبدعين بإنجاز أعمال فنية ضمن برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»، وهم المها جارالله، وسامو شلبي، ولطيفة سعيد، تحت إشراف القيِّم الفني مراد منتظمي.

وتستعرض فقرة «بوابة 2023»، التي تقام تحت عنوان «مَقام»، أعمال الفنان الإماراتي هاشل اللمكي تحت إشراف القيِّمة الفنية فينيشيا بورتر، وكلف أيضاً نجوم الغانم، ومحمد أحمد إبراهيم بتقديم أعمال فنية جديدة وحصرية لعرضها في عدد من المواقع الثقافية في الإمارة، ويستمر عرض جميع هذه الأعمال الفنية من 22 نوفمبر 2023 حتى نهاية شهر يناير 2024.

ويقدم برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» ثلاثة فنانين ناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مبادرة سنوية أُطلقت عام 2017 لتطوير ممارسات الفنانين الناشئين وتنفيذ مشروعاتهم الفنية الطموحة.

وينبغي للفنانين المختارين اتباع برنامج مدة عام واحد يتضمن عدداً من ورش العمل وزيارة الاستوديوهات، ويهدف إلى تنفيذ أحد المشروعات المشاركة في معرض «فن أبوظبي» في شهر نوفمبر 2023، وتبقى الأعمال معروضة أمام الجمهور عدة أشهر بعد انتهاء المعرض.

وينفذ الفنانون المختارون للمشاركة في نسخة عام 2023 من برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»، المها جارالله، وسامو شلبي، ولطيفة سعيد، حالياً أعمالاً جديدة يُكشف عنها في معرض يشرف عليه المؤرخ والناشر والقيِّم الفني مراد منتظمي.

وقال منتظمي: تشرفت بتعييني قيِّماً فنياً على البرنامج الفريد (آفاق الفنانين الناشئين) للنسخة الـ15 من معرض (فن أبوظبي)، ويسرني التعاون مع الفنانين الثلاثة الذين أبهروني بمهاراتهم الفنية وأسلوبهم متعدد المجالات، ورؤيتهم وعقليتهم؛ فَوَراء اختلافاتهم الفنية الواضحة نرى هموماً مشتركة تربطهم وتجمعهم معاً، إضافة إلى أن ثلاثتهم يسيرون في طريق فريد يجمع المساحات الخاصة والعامة معاً، ويضاف إلى ذلك أن كل فنان منهم يتطلع إلى اتخاذ خطوة مهمة في مسيرته الفنية عبر تنفيذ عمل مبتكر ضمن هذا البرنامج.

ويحظى برنامج آفاق الفنانين الناشئين بدعم «أصدقاء فن أبوظبي» الذي انطلق عام 2021، ويشمل أفراداً ملتزمين بنشاط يثري الفن والثقافة في الإمارة.

ويمثل معرض «بوابة» معرضاً فنياً سنوياً يسلط الضوء على الفنانين المحليين والعالميين من خلال منظور تنظيمي فريد، ويُدعى في كل عام قيِّم فني ضيف للإشراف على تنظيمه، واختيرت لعام 2023 فينيشيا بورتر لتكون القيِّم الفني للمعرض، فقررت تقديم عرض استقصائي للرسام الإماراتي والفنان متعدد التخصصات هاشل اللمكي.

ويحمل المعرض هذا العام عنوان «مقام»، نسبة إلى حي المقام في منطقة العين الذي نشأ فيه اللمكي، ونسبة إلى مقامات الموسيقى أيضاً، وينقل المعرض الزوار في رحلة برفقة هاشل اللمكي، ليكشف عن ملحمته الفنية البصرية التي تشبه المقامات الموسيقية، وينسج هذا المعرض أعمال هاشل السابقة وإبداعاته الحالية معاً، ليقدم فهماً شاملاً لتطوره الفني وطموحاته للمستقبل.

وقالت فينيشيا بورتر: رأيت أعمال هاشل للمرة الأولى في بينيالي ليون عام 2022، ومنها (بيان الهشاشة) الذي قدمه سام بردويل وتيل فيرالث، وأحببت عمله الفني الكبير (رودينيا)، ما دفعني إلى معرفة المزيد عنه، وعندما دُعيت للإشراف على معرض البوابة في فن أبوظبي 2023، لمع اسمه في ذهني فوراً، وبعد أن أمضيت وقتاً مع هاشل أدهشني تعقيد وتنوع الفنون التي قدمها خلال العقد الماضي، وطموحاته للمستقبل، وأرى أن المعرض سيعكس ذلك ويبرز عمق حبه لمدينة العين التي نشأ فيها، وإعجابه الكبير بتضاريس دولة الإمارات وتاريخها.

وبدأ برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية» عام 2017، ليقدم الأعمال الفنية للفنانين في المواقع الثقافية، ودُعي فنانون مرموقون لابتكار أعمالهم في مواقع محددة في إمارة أبوظبي. وسيُكشف عن تلك الأعمال خلال معرض «فن أبوظبي» في شهر نوفمبر 2023، ويستمر عرضها للجمهور مدة شهرين، وكُلّف في العام الجاري 2023 الفنانون نجوم الغانم، ومحمد أحمد إبراهيم بالأعمال الفنية لهذا المعرض.

وتعليقاً على المشاركة في النسخة الـ15 من معرض فن أبوظبي قالت الغانم: أنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في هذه النسخة من (فن أبوظبي)، وأتطلع إلى عرض العمل الذي أعمل عليه منذ عام 2020 أمام الجمهور، أمضيت سنوات طويلة أعمل في عزلة في ظلال الألوان والمواد المختلفة دون أن أعرف أين سينتهي المطاف بأعمالي، لكن الفن أصبح رفيقي وملجأي الدائم، ومنحني وسيلة جديدة للتعبير تحولت إلى نشاط أساسي في حياتي.

يُذكر أن معرض «فن أبوظبي» السنوي يسهم على مدى العام بدور مهم في دعم منظومة الفنون بالمنطقة بفضل تعدد الأعمال الفنية والمعارض، ويواصل المعرض نموه بوتيرة سريعة بوصوله إلى دورته الـ15 في نوفمبر 2023، والتي تشهد مشاركة قياسية من أكثر من 90 صالة عرض من 31 دولة.