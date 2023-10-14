حسين الصايغ يطلق كتابه «القصة الحقيقية» في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي – البيان

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أطلق حسين ميرزا الصايغ كتابه «القصة الحقيقية» في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء أول من أمس ، وسط حضور لافت من الشخصيات الإماراتية والعربية، حيث تطرق لسيرته الحافلة بالأحداث والقصص المشوقة، ثم وقع نسخاً من الكتاب للحاضرين.

في بداية الحدث، عرّف إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة العويس الثقافية بمؤلف الكتاب حيث قال: إن حسين ميرزا الصايغ بدأ حياته المهنية في وزارة الخارجية، كما التحق بالعديد من المؤسسات المالية، حيث كان مستشاراً للشؤون الدولية في بنك الشرق الأوسط، وعمل في مجلس إدارات العديد من المصارف والشركات الرائدة داخل وخارج الدولة، وكان رئيس شؤون الاستثمار في مكتب المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1971 من الجامعة الأردنية، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوبي كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وقال الصايغ إن كتابه «القصة الحقيقية» يؤرخ لحقبة خالدة، ويقدم الإجابات عما حدث وكيف ولماذا وأين حدث؟ منذ نشأته، حيث يتناول مراحل الطفولة والعلم والتعليم، إلى أن لمعت تباشير قيام الاتحاد وأبحرت الرحلة الدبلوماسية متنقلة عبر الحدود الجغرافية.

ويتطرق الكتاب الصادر عن دار «ميتافيرس برس» في الإمارات إلى التجربة التي عاشها الدبلوماسي حسين ميرزا الصايغ، حيث يسردها بأسلوب شيق ودقيق.

وكانت الندوة فرصة لطرح الأسئلة والمشاركة في الحوار، خصوصاً لكثير من الشخصيات التي تابعت الندوة.

وفي ختام الندوة قدم د.سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درع العويس التذكارية للمؤلف، وشكره على الجهد المتميز الذي بذله في توثيق مراحل زمنية مختلفة من تطور الدولة وتقدمها.