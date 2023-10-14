«الفطيم التعليمية» تطلق مبادرة «أغصان»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «مؤسسة الفطيم التعليمية»، إحدى مؤسسات «مجموعة الفطيم»؛ عن الإطلاق الرسمي لمشروع «أغصان»، البرنامج الأضخم والأكثر شمولية في العالم العربي لتعزيز القراءة المتدرجة باللغة العربية، بالتعاون ما بين مركز التميز في اللغة العربية التابع لمؤسسة الفطيم التعليمية مع مؤسسة جبل عمان ناشرون من الأردن. وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة في مجال القراءة باللغة العربية، والارتقاء بمعايير الجودة والتنوع في أدب الطفل، من خلال نشر 3 آلاف عنوان باللغة العربية بحلول عام 2026، تستهدف تعزيز المرحلة التعليمية للأطفال في الفئة العمرية من 3 إلى 11 عاماً، وتلبية احتياجاتهم المتغيرة.