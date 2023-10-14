ختام ناجح لفعاليات «فيستيفال إكس» في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم «فيستيفال إكس» 2023 فعالياته بنجاح تحت شعار «من الماضي الجميل إلى مستقبل مشرق»، بعدما استقطب أكثر من 6 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم، على مدار ثلاثة أيام متتالية في بيئة فنية وثقافية غامرة بمنطقة حي السركال أفينيو في دبي.

وعكست الأعمال في الحدث تنوعاً فريداً من الإبداع والابتكار والتطلعات المستقبلية، عبر توحيد الرؤى لتنمية وتعزيز مجتمع الفنون الإعلامية في دولة الإمارات، وتحويل مدينة دبي إلى مركز إقليمي للمبتكرين الباحثين عن وجهة حاضنة لأفكارهم ومواهبهم على مستوى العالم. وحقق «فيستيفال إكس» في العام الثاني أهدافه المحورية في تعزيز مشهد مجتمع الفنون الإعلامية بدولة الإمارات وتمكين الموهوبين، والدفع بمكانة دبي مركزاً إقليمياً للفنون والعلوم والتكنولوجيا.

تأثير واسع

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح أمین دوائي، الشريك المؤسس ومدير «فيستيفال إكس» قائلاً: «إنه لفخر لنا جميعاً شركاء استراتيجيين تحقيق «فيستيفال إكس» أهدافه المتمثلة في نمو أعماله على كل المستويات، وتأثيره واسع النطاق عالمياً، الذي يضفي أهمية كبيرة على مهمته الأساسية الرامية إلى بناء مجتمع حيوي، عبر توطيد العلاقة بين الفنانين والعلماء والتقنيين في أعمال مشتركة».