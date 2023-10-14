عبدالله بن دلموك يحاضر حول «السنع الإماراتي»

المصدر: دبي - البيان

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قدّم عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة في مدرسة جيمس الوطنية، بمنطقة البرشاء بعنوان «المسؤولية المجتمعية والسنع الإماراتي»، جاءت تجسيداً للرسالة الوطنية، التي تستهدف نشر الوعي العلمي والمعرفي لدى المجتمع، مع الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للدولة، وصون هويتها الوطنية.

وتضمنت المحاضرة، التي قُسمت على جزأين «ذكور وإناث»، وحضرها وفد من وزارة الثقافة في أبوظبي، محاور عدة تناول بن دلموك، خلالها مدى أهمية دور المرأة الإماراتية في بناء علاقات اجتماعية سليمة، تؤدي إلى نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون، فهي المعنية بإعداد جيل يحافظ على ثقافته، ويحمي قيم مجتمعه، ويقدم الولاء لتراب وطنه، كما تطرقت المحاضرة لموضوع المسؤولية المجتمعية، حيث بيّن للطلاب مدى الدور الكبير، الذي يلعبونه في إظهار الصورة الحقيقية لأبناء المجتمع الإماراتي، من خلال سلوكهم الإيجابي، والبناء في المجتمع.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه بالقول: هدفنا بشكل أساسي هو بناء جيل من الشباب الرائد في المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال تعزيز ثقافته المعرفية لهويته الوطنية الأصيلة، والتي ستكون سبباً في بناء جيل واعٍ، يمتلك السمات والقيم والمبادئ المهمة، التي ستصل بنا إلى مستوى متقدم من الريادة في دولة الإمارات.