«غايا الجشعة» يحوز جائزة «هاكاثون الأفلام»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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فاز الفريق الطلابي صانع الأفلام المكون من خمسة طلبة من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة بجائزة أفضل فيلم لعملهم «غايا الجشعة» في مسابقة هاكاثون سينمائي تدعمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مبادرة دائرة صانعي الأفلام الشباب.

وتأتي المسابقة ضمن الفعاليات الختامية للنسخة الأولى لمهرجان سينما كلية العمارة والفن والتصميم، والذي نظمه مهرجان أفلام التصميم في القاهرة «فيلم من تصميمي»، والذي عقد في الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023. استعرض البرنامج سبعة أفلام أصلية لمخرجين إقليميين وعالميين قدموا حكايات عن التصميم المرن والثقافة الغذائية والبيئة وسط تغير المناخ تحت شعار «سجلات الأرض».

حصل الفريق الطلابي الفائز والمكون من المخرجة نورا عباس والمنتجة دينا خلف وأعضاء فريق الإنتاج زينة خلف وفرح خالد ومصممة الرسوم المتحركة هالة أبو الرب على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم تم إنتاجه خلال 48 ساعة، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج فني.

ونوهت الدكتورة زينكا بجتيك، رئيسة قسم الفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إلى أن النسخة الأولى من برنامج مهرجان أفلام كلية العمارة والفن والتصميم أتاحت فرصة معالجة الحاجة الملحة للرعاية البيئية. وهذا ما أكدت عليه قائلةً: «لقد أتاح الهاكاثون فرصة للطلبة لمشاركة أصواتهم إلى هذه الحوارات المهمة حول العلاقة المعقدة بين النشاط البشري والبيئة».

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «أهنئ الفائزين بالهاكاثون السينمائي لهذا العام على إبداعهم ومواهبهم الاستثنائية في صناعة الأفلام القصيرة، كما أثمّن مشاركة أكثر من 35 طالباً وطالبة في إبراز أهداف المسابقة الملهمة».

وشملت الجوائز الأخرى جائزة أفضل مخرج حصلت عليها الطالبة ماريا بيرقدار عن عملها «كارثا»، وجائزة أفضل سيناريو حصل عليها الطلبة كايلاني نارايان، ولورا جرانت، وطيف الإبراهيم، وعائشة نهاديوالا عن عملهم «تردد»، وجائزة أفضل تصوير سينمائي التي حصل عليها الطلبة وينكسوان سوي ومريم شرف عن عملهم «الإنسان مقابل الطبيعة»، وجائزة أفضل مونتاج للطلبة نومينا راكوتونيرينا ومريم منصور وخوشي أرورا عن عملهم «عواقب صامتة»؛ وجائزة أفضل تمثيل للطالبة فرح دياب عن عملها «كارثا»؛ وجائزة أفضل تصميم صوت لكل من الطلبة مرام العيساوي ويارا إسماعيل عن عملهم «الكوكب/ البشر»، وجائزة أفضل فيلم تجريبي لكل من الطلبة لانا أميني، وفهدة البابطين، وهند الشامسي، ومريم خليل، وجنى خليفة عن عملهم «باوند».