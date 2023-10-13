متحف المستقبل يستضيف حوارات متخصصة ضمن فعاليات بينالي دبي للخط

المصدر: البيان

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يستضيف "متحف المستقبل" بالتعاون مع "دبي للثقافة" مجموعة من فعاليات "بينالي دبي للخط" خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تأثير الخط على المشهد الثقافي في دولة الإمارات والعالم، وتتيح للجمهور فرصة التواصل مع مجموعة من أبرز الفنانين المتميزين في هذا المجال الإبداعي.

جلسة حوارية

وتتضمن هذه الفعاليات جلسة حوارية يوم السبت 14 أكتوبر بعنوان "حوار عبر الثقافات: من النصوص القديمة إلى خبراء مستقبل الفن المعاصر" لاستعراض مراحل تطور الخط التقليدي في مجالات الفنون والتصاميم المعاصرة، وتكيفه مع الثقافات والتوجهات الإبداعية الحديثة، إضافة إلى أهمية فنون الخط والجوانب الجمالية التي يتمتع بها.

يشارك في هذه الجلسة عدد الخبراء والمختصين وهم فيكتور إكبوك، والبروفيسور راشيل أما آسا، والبروفيسور عوام أمبكا، وعليا الشامسي مديرة البرامج الثقافية في متحف اللوفر أبوظبي، والدكتور أنطوان أبي عاد، وتدير الجلسة ريبيكا آن بروكتور.

وسيناقش الخبراء أيضاً تأثير الخط الثقافي الفاعل في المجتمعات والجوانب التراثية والثقافية، إلى جانب تسليط الضوء على تاريخ فنون الخط وتأثيره على الفنون والتصاميم المعاصرة، وعلاقته بالثقافات والتوجهات الحديثة.

بن لاحج والخط العربي

ومن المقرر أن يستضيف متحف المستقبل أيضاً خلال شهر أكتوبر ضمن سلسلة جلسات "خبراء المستقبل" مع مطر بن لاحج، الفنان الإماراتي الذي تزين أعماله واجهة المتحف الذي يعتبر واحداً من أبرز المعالم في إمارة دبي.

وسيتحدث بن لاحج خلال الجلسة التي تنعقد يوم الأحد 29 أكتوبر في عن تحول متحف المستقبل إلى معلم فني مميز، وكيف أصبحت الواجهة الفنية للمتحف المزينة بالخط العربي تحفة مذهلة تعيد تعريف جوهر الفن العام داخل المدينة.

وسيكون التسجيل لحضور هذه الفعاليات مجاناً عبر الرابط الإلكتروني https://museumofthefuture.ae/en/shop/programs-and-activities/workshops .