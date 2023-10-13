مؤتمر العلاج بالفن ينطلق 17 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، التابع لدائرة تنمية المجتمع، عن برنامج جلسات وورش عمل مؤتمر العلاج بالفن 2023، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمزمع عقده يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، تحت شعار «التمكين من خلال الإبداع»، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً وحضور خبراء ومختصين وباحثين وأكاديميين ومهتمين في مجال العلاج بالفن من شتى أنحاء العالم.

ويناقش المؤتمر في نسخته الأولى مختلف أساليب العلاج بالفن، والعديد من الموضوعات ذات الصلة، وسبل التدخل العلاجي المكثف بالفن لعلاج اضطرابات ما بعد الصدمة، ودور العلاج بالفن الرقمي في تحسين القدرة على الشفاء وتمكين ضحايا العنف والإيذاء، والعلاقة بين العلاج بالفن والعقل الباطن.

كما سيتطرق المؤتمر إلى دور العلاج بالفن في تحسين قدرة الإنسان على التعبير عن ذاته وتسريع شفائه، ويستكشف رأي العلم في مفهوم العلاج بالفن، ووجهات النظر العالمية حول بحوثه وممارساته.

ويستعرض المؤتمر نموذجاً يوضح أساسيات العلاج بالفن بأسلوب مناسب لثقافة منطقة الخليج العربي، ويركز على تقييم وعلاج الصدمات النفسية والنمو ما بعد الصدمة من أجل العودة للحياة الطبيعية.

ويتضمن المؤتمر جلسة حوارية افتراضية حول الرؤى المستخلصة من الأبحاث في مجال العلاج بالفن، وأخرى تتناول بروتوكول علاج الصدمات بالفن في إطار الصحة النفسية المجتمعية، في سياق دراسة متعددة الثقافات.

وتشمل أجندة المؤتمر كذلك أربع ورش عمل ستقام تحت إشراف مختصين عالميين، بهدف إطلاع المشاركين على أحدث المستجدات والتطورات في مجال العلاج بالفن، تتناول موضوعات مختلفة.

وسيحتضن المؤتمر، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 500 مشارك، معرضاً فنياً يستعرض أكثر من 100 عمل فني تروي قصص ضحايا العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، التي استقبلها مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» في الدور التابعة له.

ويستقطب المؤتمر المعالجين النفسيين والمختصين الاجتماعيين وغيرهم من المهتمين في مجال العلاج بالفن بشكل عام، وسيتيح للحضور من العاملين في هذا المجال الحصول على ساعات معتمدة تندرج ضمن برنامج التعليم الطبي المستمر «CME»، الذي تقدمه وزارة الصحة، حيث سيحصلون على 10.50 نقاط نظير المشاركة في الجلسات العلمية، و7.30 نقاط عن المشاركة في ورش العمل المختلفة.

وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»: «يعكس تنظيم هذا المؤتمر حرص المركز المستمر على مساعدة الناجين من الصدمات النفسية على تخطي صدماتهم باستخدام العلاج بالفن، من خلال تقديم كل سبل الدعم والتأهيل التي تمكّنهم من مواصلة حياتهم بصورة طبيعية».