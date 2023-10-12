«بريد الإمارات» تُكرّم الفائزين بالمسابقة الدولية لكتابة الرسائل

المصدر: دبي - وام

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كرمت «مجموعة بريد الإمارات» الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدولية الثانية والخمسين لكتابة الرسائل، وذلك بالتزامن مع يوم البريد العالمي، وبالتنسيق مع «الاتحاد البريدي العالمي» وبدعمٍ من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وشارك الطلاب والطالبات من مجموعة من المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسابقة حيث قدموا رسائلهم باللغتين العربية والإنجليزية.

وكرّم عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، الطلاب الفائزين في المسابقة؛ حيث أحرز الطالب محمد عبيد النقبي المركز الأول، بينما نالت الطالبة بريانشي أكاش شاه المركز الثاني، وحلّت سما محمود حسين في المركز الثالث.

وتم اختيار الرسالة الفائزة، التي كتبها النقبي، من بين مئات المشاركات، وذلك لتمثيل دولة الإمارات في الجولة العالمية من المسابقة، كما حظيت الرسالة بإشادةٍ خاصة من الاتحاد البريدي العالمي تقديراً لموهبة وإبداع الكاتب الشاب.