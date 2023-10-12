«سندريلا» تحط الرحال في دبي 22 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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فنون وعروض حافلة ببهجة الحكايات وألوان المرح، تحتضنها دبي في الشهر الجاري وفي نوفمبر المقبل، مع عملين مسرحيين، مخصصين للأطفال وهما «سندريلا» وهيّا بنا لنصطاد الدب.

واللذان يعرضان في شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، ويعدان ملهمين للأطفال والجمهور الصغير، إذ يرويان شغفهم بالأعمال المسرحية ويعززان ثقافتهم ومعارفهم، وتتوافر لهم معهما، تجارب تعليمية وترفيهية في آن واحد. والحدثان القادمان يجسدان هذا التوجه بشكل كامل.

وهما سندريلا-بيتيسايرز باليت ( في أكتوبر)، وهيّا بنا لنصطاد الدب (في نوفمبر) كما أنهما يعرضان في أبوظبي، وبقية مدن الدولة.

وتنظم مؤسسة آرت فور أُل في مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي، في 22 أكتوبر، عرض سندريلا-بيتيسايرز باليت: Cinderella - Bitesize Balle، في مسرح زعبيل عند الساعة 11 صباحاً و3 مساءً و6 مساءً وذلك عقب عرض العمل في مؤسسة الثقافة بأبوظبي في 20 أكتوبر الجاري، عند الساعة 6 مساء، وفي 21 منه عند الساعة 11 صباحاً.

ويشتمل هذا العرض على الموسيقى الخلابة والمشاهد الفريدة، وهو من تأليف الملحن الروسي السوفييتي، سيرجي بروكوفييف، أما الرقصات الأصلية فصممها المبدع الشهير فيكتور سميرنوف-غولوفانوف، ويمتاز العرض بالأناقة والمتعة غير المحدودة، إذ يبرز في فضاءاتهما تلك الحكاية الشهيرة عالمياً، التي تُقدم عبر الباليه الكلاسيكي، وتلامس قلوب الأطفال الصغار والكبار على حد سواء.

ويتميز الإنتاج بأزياء ملونة ومجموعات فنية رائعة وإضاءة ديناميكية، ما يخلق عالماً ساحراً بكل تأكيد وهو ما يعززه توجه باليه Bitesize Ballet، الذي يعد رائداً في عالم الباليه الكلاسيكي، خصيصاً للأطفال الصغار. وقد تم تصميم العروض القصيرة والمبهجة في سندريلا لسحر الأطفال وتعزيز تقديرهم المبكر للرقص والثقافة.

وتقدم هذا العرض، فرقة باليه مدينة موسكو، وهي واحدة من أهم فرق الباليه الجوالة في روسيا، منذ سنة 1988 وظهرت في أكثر من 35 دولة في أنحاء العالم، بأكثر من 1000 عرض فقط في المملكة المتحدة.

وقالت رانيا عاشور، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لآرت فور أُل لا يوجد شيء أكثر إثراءً من تنمية جيل جديد من عشاق الفن المسرحي، ونحن متحمسون للمحافظة على شراكتنا المستدامة مع مؤسسة الثقافة في أبوظبي، المنزل الرائع للثقافة في الإمارة. وعلى مر السنوات.. ولطالما كان من دواعي سرورنا التعاون مع هذه المؤسسة الملتزمة إبراز المواهب الفنية في الدولة، والحفاظ على تراثها الثقافي الغني، وتعزيز الثقافة والتثقيف بشكل عام.