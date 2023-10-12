المصدر: دبي- مريم راشد الزعابي

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كتاب «الأزياء والحلي الذهبية في دولة الإمارات» الجزء الثاني، للكاتب والباحث التراثي جمعة خليفة بن ثالث الحميري، من الكتب التراثية القيمة والتي تختص بتراث وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعكس الأزياء في أي دولة من دول العالم الموروث الثقافي لهذه الدولة، وتختلف الملابس والأزياء من مجتمع لآخر باختلاف عادات الشعوب وتقاليدها، والتي أصبحت لها مكانة خاصة في التراث الشعبي لمعظم دول العالم وخصصت لها المتاحف وأصبحت محط اهتمام الباحثين في هذه الدول، حيث أجريت لها دراسات خاصة لأنواع الملابس واختلاف أشكالها وألوانها والمواد الداخلة في صناعة الأقمشة والملابس وتنوعها، وما تتميز به بين مناطق البلد الواحد حسب البيئة وطبيعة المنطقة ومناخه، وبين الدول الأخرى.

ولم يقف الأمر بالإنسان واتخاذه الملابس عند سد حاجته إلى اتقاء تقلبات الطبيعة وبردها وحرها وحاجته إلى ستر جسده، بل تعدى ذلك إلى اتخاذ وسيلة للتزين، وللفت أنظار الآخرين إليه، ثم أصبح ارتداء الملابس فناً من الفنون الراقية لها أسسها وقواعدها. فأصبح الملبس كاشفاً عن شخصية الفرد، وعنواناً له يبرز ذوقه وسماته الشخصية، ويعبر عن بيئته وثقافته.

ويضيء الكتاب على واقع الأزياء وقصصها في دولة الإمارات العربية المتحدة مبيناً أنه ليس هناك فرق كبير في الزي بين مناطق وإمارات الدولة المختلفة، ولكن هناك تميزاً نوعاً ما في طريقة اللبس ونوع القماش وأشكال بعض الملابس.

وقسم الكاتب كتابه إلى عشرة أبواب يتحدث في الباب الأول عن أنواع الأقمشة وألوانها، والباب الثاني يتحدث عن لباس المرأة، والباب الثالث لباس الرجل، ويأتي في الباب الرابع عن تفصيل الملابس، والباب الخامس عن العطور والحناء، وتطرق الكتاب في الباب السادس إلى صناعة التلي واستخداماته، وفي الباب السابع عن أنواع الحلي الذهبية ومسمياتها، ومن المواضيع التي تطرق إليها المؤلف في الباب الثامن: المهن والحرف اليدوية والتي كانت ولا زالت تسهم في قطاع الاقتصاد الوطني، ولم الحلي الذهبية تطرق إليها المؤلف في الباب الثامن: المهن والحرف اليدوية والتي كانت ولا زالت تسهم في قطاع الاقتصاد الوطني، ولم يقتصرالكاتب على هذا فحسب إنما كتب عن الأعراس في الماضي، وفي نهاية المطاف جمع الكاتب المصطلحات في الأزياء والحلي الذهبية، في الباب العاشر والأخير من الكتاب.