«خلف الكواليس» في دور السينما المحلية 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق عروض الفيلم الإماراتي «خلف الكواليس»، للكاتبة والشاعرة الإماراتية شهناز البستكي، ومن إخراج قيس داحول، في دور السينما المحلية والعربية في 24 الشهر الجاري في ريل سينما، ثم في فوكس سينما في الـ26 منه، وكذلك في «مول الإمارات» و«فيستفيال سيتي دبي» وفي «ياس مول» بأبوظبي و«الزاهية مول» في الشارقة.

وتالياً تنطلق عروض الفيلم، الذي يستلهم رؤاه من ديوانيّ «إثراء الذات» و«ابق إنساناً» للكاتبة شهناز البستكي، في دور السينما المصرية والسعودية مطلع نوفمبر المقبل.

تم الإعلان عن ذلك، أمس، خلال فعالية موسعة تضمنت مؤتمراً صحافياً في «ريل سينما» بدبي مول، تحدثت فيه، إلى جانب الكاتبة شهناز البستكي، بطلة العمل نسمة قزامل والممثل محمد غباشي ومسؤول الإنتاج أحمد رزق. وقد أعقب المؤتمر، العرض الافتتاحي الأول للفيلم، في ريل سينما.

وقالت شهناز في حديثها بالمؤتمر: لقد أردتُ هذا الفيلم، جاذباً وبناءً ثرياً بمحتواه يعزز السلام والقيم والإنسانية، ومن الضرورة أن تكون هناك استراتيجيات واتجاهات مكثفة لصناعة أفلام ثرية وازنة بمضمونها وتعكس القضايا الاجتماعية المحورية. وأضافت: لا بد أن تضاف في هذه الفئة عناصر أساسية تخدم محتوى الفيلم، منها المعرفة وترسيخ القيم والمبادئ وتعزيز القيم الإنسانية ومعالجة القضايا الاجتماعية والمساهمة في رفع المستوى الحضاري للشعوب، لتشكل بالنهاية، وبدعم وسائل التكنولوجيا الحديثة وأساليب التشويق والفن، مزيجاً متناغماً ثميناً يلعب دوراً محورياً في التغيير الكياني للإنسان وينقل الفرد إلى مستوى حضاري جديد.

وتابعت شهناز البستكي: إن كتابتي وإنتاجي لفيلم «خلف الكواليس»، انطلقت من تلك الرؤية، إذ حاولت أن أبحث في محتواه عن مسار مختلف وأشكل وأبني في معماره مزيجاً من الفن بمضامينه الغنية، خصوصاً أنني سكبت هذه الرؤى بطريقة متناغمة ضمن حبكة وتفاصيل تدور حول قصة رومانسية واجتماعية، مليئة بالأحداث والمفاجآت وتحتوي أيضاً على أزاهير الأدب والشعر.

تقنيات متطورة

وتحدث المشاركون في الفيلم، خلال المؤتمر، عن أحداثه ومشاهده التي صوّرت، بمجملها، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتين إلى التقنيات الإخراجية العالية التي استخدمت في الفيلم.

جدير بالذكر أن الفيلم من بطولة: نسمة قزامل، محمد غباشي، علي طيفور، آية حلمي، أحمد خالد، أحمد يوسف، محمد المنصوري، عماد جرجس، حسين محمد، إيمان الكتبي، رونيدا حدانة، سيدرا الزول، سعيد عبدو، جميلة المغربي، خليفة المطروشي، والمخرجة المنفذة ظلال جابي، أما مدير التصوير فهو عبدالمنعم الإبراهيمي، ومن إنتاج أحمد رزق، ومهندس الصوت موسى العيناوي، والموسيقى معتز أبوحمدان.