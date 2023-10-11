«الليلة قبل الأخيرة».. طرح عميق لمشاكل أسرية شائكة

المصدر: الشارقة – البيان

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عرض المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مسرح قصر الثقافة بالشارقة وعلى مدار ثلاثة أيام، من التاسع حتى الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، مسرحية «الليلة قبل الأخيرة»، والمسرحية من إنتاج وإعداد «فريق مسرح العائلة» في المكتب، وهي من تمثيل الفنانتين بدور، وفاطمة عبد الله، وبحضور جمهور متعدد الفئات، على رأسهم يحيى البدري المدير التنفيذي لمسرح الشارقة الوطني.

وتعكس المسرحية الجوانب والأبعاد النفسية والاجتماعية للمرأة الأم، حين يغادرها آخر الأبناء، لتبقى وحيدة تسكنها الهواجس، وليلة قبل الزواج يدور حوار بينها وبين ابنتها التي ستتزوج وتغادرها لبيت زوجها، حول الذكريات والتحديات التي واجهتهما، وواجهت الأسرة بحضور الأب في مواقف، وغيابه في مواقف أخرى، وفيما تستعد الفتاة للزواج تحدث مفاجأة للجمهور، وجاء عرض المسرحية بهدف نشر القيم والمبادئ الأسرية التي يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إلى ترسيخها.

من الجدير بالذكر أن المسرحية سبق أن عرضت في المملكة المغربية، حيث شارك المكتب من خلال مسرح العائلة، في ملتقى المبدعات العربيات والذي خصص هذا العام للمرأة الكاتبة والمخرجة في المسرح العربي، وذلك بهدف تبادل الخبرات والثقة المتبادلة بين الطرفين، ولاقت المسرحية استحسان الجمهور والنقاد.

كما عرضت المسرحية خلال حفل تكريم الفائزات في جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في نسختها الخامسة.

ويذكر أن المكتب الثقافي والإعلامي يستعد كذلك لعرض مسرحية «ساعة ترشيد» خلال شهر نوفمبر المقبل في مسرح قصر الثقافة، والمسرحية من إنتاج فريق مسرح العائلة بالمكتب.