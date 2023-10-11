«سرد الذهب» تغلق باب الترشح للدورة الأولى

المصدر: أبوظبي – البيان

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أغلق مركز أبوظبي للغة العربية باب الترشح للدورة الأولى من جائزة «سرد الذهب»، التي أطلقها لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على أبرز أعمالهم التي شكّلت علامات فارقة في القطاع الثقافي محلياً وعالمياً.

وشهدت مرحلة الترشح إقبالاً واسعاً للمشاركة من مختلف دول العالم وبجميع فروع الجائزة، التي استقبلت أكثر من 983 طلب ترشيح من 22 دولة حول العالم، ما يؤكد أهمية الجائزة في خلق حراك إبداعي مميّز في مجال السرد.

وأكد عبدالله ماجد آل علي، رئيس اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب»، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «أن مرحلة استقبال الترشيحات لجائزة «سرد الذهب» أظهرت الأهمية الاستثنائية لفن السرد في الثقافة العربية والعالمية؛ إذ شهدت الجائزة إقبالاً مبهراً كمّاً ونوعاً على المشاركة في جميع فروعها في دورتها الأولى، وتنوّعاً كبيراً في الأعمال المشاركة.

ويُبشر ذلك بأجيال جديدة من الموهوبين في مختلف فئات هذا الفن العريق، ويدعم سعينا لتأسيس سردية إماراتية وعربية ترصد ماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا نحو المستقبل، كما يدفعنا هذا الإقبال إلى المضي قُدماً في تطوير الجائزة لتشكّل رافداً حيوياً يزوّد مكتباتنا بأعمال غنية ذات قيمة فنية وأدبية عالية».

تقرير

وأظهر تقرير الترشيحات للجائزة في نسختها الأولى استحواذ فرع «القصة القصيرة» للأعمال السردية غير المنشورة على أكبر عدد من إجمالي الأعمال المشاركة في الجائزة؛ إذ بلغ عدد الترشيحات التي استقبلت 703 أعمال، بنسبة 71%. واستقبل فرع «السرد البصري» 86 عملاً بنسبة 9% من إجمالي الترشيحات. وبلغ عدد الأعمال التي استقبلها فرع القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة 84 عملاً، بنسبة 9% من إجمالي الترشيحات.

واستقبل فرع «السرود الشعبية» 45 عملاً بنسبة 5%، وفرع «الرواة» 44 عملاً بنسبة 4%، وفرع «السردية الإماراتية» 21 عملاً بنسبة 2% من إجمالي الترشيحات، كما بيّن التقرير أن أكثر المشاركات جاءت من مصر (414 عملاً)، تلتها سوريا (96 عملاً)، ثم المغرب (84 عملاً)، ثم الجزائر (76 عملاً)، ثم العراق (69 عملاً)، ثم الإمارات (43 عملاً).

وسيبدأ مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة المقبلة عملية الفزر والقراءة تمهيداً لمرحلة التحكيم في الجائزة، التي تبلغ القيمة الإجمالية لجميع فروعها مليوني درهم إماراتي. وتكرّم الجائزة الموهوبين والمبدعين ممن رصدوا تاريخ وجوانب الحياة والموروث الشعبي، ومسيرة تطور دولة الإمارات على مر العقود جمعاً ودراسة محلياً وعربياً وعالمياً.