4 شعراء يفتحون «نوافذ شعرية» جديدة في مراكش

المصدر: الشارقة – البيان

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تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم فقرة جديدة من برنامج «نوافذ شعرية» بفضاء الدار، الكائن بالمركز الثقافي الداوديات، وبمشاركة الشعراء: إدريس عيسى ورشيدة الشانك وسليمان الدريسي.

الفقرة، التي أطلقتها دار الشعر بمراكش منذ 2017، تسعى أن تكون نافذة مفتوحة على تجارب وأجيال الشعر المغربي الحديث. وتستضيف «نوافذ شعرية» الفنان حسن شيكار، الذي سيقدم أحدث أغانيه التي اشتغل فيها على نصوص شعرية من «ديوان الزلزال»، للشاعر الحسين لغوالي.

ويشارك الشاعر إدريس عيسى، صاحب ديوان «امرأة من أقصى الريح» المتوج بجائزة يوسف الخال «الناقد» 1989، في ديوان جديد لنوافذ شعرية كاشفاً «فرادة» صوت الشاعر.

هذه التجربة الشعرية المتميزة في القصيدة المغربية الحديثة، التي ظلت تشرئب برؤاها فاتحة منافذ جديدة للمتخيل الشعري. كما تخط الشاعرة رشيدة الشانك قصيدة جديدة في الموسم الجديد السابع للدار، الشاعرة التي حازت مؤخراً شهادة الدكتوراه من جامعة ابن طفيل، صدر لها العديد من الدواوين الشعرية (هذه المتى، سماء ليست لي، لدي الآن ما يكفي لأنجو) إلى جانب اهتمامها الأكاديمي بتاريخ المغرب.

ويتمم الشاعر والتشكيلي سليمان الدريسي ديوان «نوافذ»، هذا الصوت الشعري الذي يأتي من مستقبل القصيدة، ومن منابع الدهشة التي تجعل قصائده أقرب إلى مجازات اللوحة، حيث المادة واللون والفراغ الذي يكتب الصمت. ويسهر الفنان حسن شيكار، والذي ظل وفياً للقصيدة المغربية من خلال ريبرتوار غني، سواء تجربته اللافتة مع الشاعر صلاح الوديع «واصل معي»، ومن خلال انفتاحه السنوات الأخيرة على تجارب شعرية حديثة وأجيال تنتمي لراهن الشعر المغربي.