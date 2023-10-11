«منار أبوظبي» يضيء الجزر وغابات أشجار القرم في العاصمة

المصدر: أبوظبي – البيان

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ينطلق معرض «منار أبوظبي» ليضيء الجزر وغابات أشجار القرم في العاصمة خلال الفترة 15 نوفمبر 2023 إلى 30 يناير 2024 بمجموعة من الأعمال الفنية التكليفية الجديدة، والمنحوتات المُضيئة، والتماثيل، والعروض الضوئية، والتجارب الغامرة من إبداع فنانين من الإمارات والعالم.

ويُعتبر معرض «منار أبوظبي» محوراً رئيسياً ضمن مبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي دشنتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مطلع العام الجاري، ليمنح أفراد المجتمع والزوار فرصة التفاعل مع هذه الأعمال الفنية المذهلة، والتعرف على القوة التحويلية للضوء.

وتُقام الدورة الأولى من المعرض تحت شعار «سكون الضوء»، فيما تتولى مهام تنسيقه الفني كلّ من ريم فضة، مديرة برامج أبوظبي الثقافية والمجمّع الثقافي، والمدير الفني لمبادرة «أبوظبي للفن العام»، وعلياء زعل لوتاه. ويقدم المعرض تجربة غامرة تحتفي بجمال الإمارة الطبيعي، داعياً الجمهور لإعادة اكتشاف شواطئها من منظور جديد.

وستُعرض الأعمال الفنية في عدة مواقع رئيسية، من بينها جزر اللؤلؤ والسعديات والجبيل والسمالية والفاهد، بالإضافة إلى كورنيش العاصمة والقرم الشرقي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يتجاوز «منار أبوظبي» مفهوم المعرض الفني، فهو تعبير حي عن التزامنا طويل المدى والمستمر بتمكين ودعم الفن العام والحركة الثقافية في الإمارة. تتميز مدينتنا المليئة بالحيوية والديناميات، وكأنها لوحة فنية مرسومة من الألوان والأوجه، وستساهم الفنون والعروض الضوئية في تعزيز جسور التواصل والتفاعل مع ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة الذين هم بناة المستقبل، مع استقطاب الجمهور من المجتمع والزوار إلى تجاربنا الفنية التي تلبي تطلعاتهم. ونطمح إلى تشجيع الخيال والابتكار والشغف بالمعرفة، وتقدير بيئتنا الطبيعية الجميلة.

من جهتها، قالت ريتا عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: الثقافة هي جوهر هوية أبوظبي وتراثها، ومن خلال معرض «منار أبوظبي»، نسعى إلى إشراك مجتمعنا في حوار يجمع القيم الجمالية والتاريخية والاجتماعية في الإمارة.

وكلفت «مبادرة أبوظبي للفن العام» فنانين من الإمارات والعالم بإبداع ما يزيد على 35 عملاً فنياً لعرضها خصيصاً في مواقع «منار أبوظبي»، باستخدام مجموعة واسعة من الوسائط الفنية، بما فيها العروض الضوئية والمنحوتات والأعمال التركيبية وفنون الأداء.