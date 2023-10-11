الاتحاد الدولي للمكتبات يشيد بمركز جمعة الماجد

المصدر: دبي - البيان

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أشادت فيكي ماكدونالد، رئيس الاتحاد الدولي للمكتبات، بالدور الذي تقوم به مراكز حفظ التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الاتحاد الدولي للمكتبات، أمس، إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، استقبله الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز.

ويتكون الوفد من فيكي ماكدونالد، رئيس الاتحاد الدولي للمكتبات، وشارون ماميس، السكرتير العام للاتحاد الدولي للمكتبات، وسلطان المزروعي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات. وهدفت الزيارة إلى التعرف إلى ما يقوم به المركز من خدمات تجاه الباحثين، إضافة إلى الاطلاع على طرق الحفظ والصيانة للكتب والمخطوطات.

وتضمنت الجولة عدداً من أقسام المركز، منها قسم المكتبات الخاصة؛ حيث اطلع الوفد على المجموعات الخاصة التي يقتنيها المركز، كما زار الوفد مختبر التصوير الرقمي، واطلع على كيفية تحويل الأوعية الورقية إلى رقمية، وخزانة المخطوطات الأصلية، ومعمل ترميم المخطوطات والكتب؛ حيث اطلعوا على تجربة المركز الثرية في كيفية ترميم المخطوطات والكتب وصيانتها.