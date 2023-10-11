كتّاب هوليوود يصدّقون على الاتفاق مع الاستوديوهات

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

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وافق كتّاب السيناريو في هوليوود بشبه إجماع على الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون باسمهم مع الاستوديوهات، منهين رسمياً أحد أطول الإضرابات في تاريخ هذا القطاع في الولايات المتحدة.

وكتبت نقابة كتّاب السيناريو في الولايات المتحدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن «99 في المئة» من أعضائها «صوتوا لمصلحة التصديق» على الاتفاق مع شركات الإنتاج.

وكانت النقابة أعلنت الشهر الماضي بعد 148 يوماً من الإضراب أنها توصلت إلى اتفاق مع شركات الإنتاج الكبرى على غرار «ديزني» و«نتفليكس» على زيادة أجور كتّاب السيناريو بعدما تراجعت في عصر البث التدفقي، وعلى تدابير لحمايتهم من الذكاء الاصطناعي.