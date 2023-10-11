الموضة والحروف.. تناغم إبداعي في «بينالي دبي للخط»

المصدر: دبي - وام

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تشارك حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، في معرض «تاريخ الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي في متحف الشندغة، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» المقامة حالياً وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

وقدمت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي خلال المعرض، عملها بعنوان «بالفكر» الذي يعكس إبداعاتها الأدبية وأقوالها الهادفة إلى تحفيز الناس ودفعهم للتفكير بطرق إيجابية إلى جانب جمع الجمالية والصور التعبيرية في آن واحد.

وأكدت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، أهمية معرض «تاريخ الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة» في المساهمة في تعزيز حضور قيمة فن الخط العربي، وتسليط الضوء على عراقته وتوفير منصة ثقافية للراغبين بالاطلاع على هذا النوع من الفن الثقافي، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المتميز.

وأشارت إلى أن عملها الفني الذي قدمته بالمعرض والمتمثل بلوحة «بالفكر» يتميز باستعراض جماليات فن الخط العربي والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره وهو من أبرز الفنون التشكيلية، كما يتضمن صورة تعبيرية تؤكد أهمية الفكر والإبداع والابتكار كركيزة أساسية لتحقيق الطموحات والأهداف. وتوجهت بالشكر إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي على جهودها في تنظيم المعرض وحرصها على دعم المشهد الثقافي في الدولة بفعاليات ومبادرات مبتكرة.

وكانت لوحة «بالفكر» قد استوقفت كبار الخطاطين من تكرار كلمة «بالفكر» باللوحة بدقة عالية دون استخدام أي قالب أو اللجوء للتخطيط بالسطور، كما أثارت اللوحة إعجاب الكثير حيث تتشابك الأحرف بكلمة «بالفكر» لينتج هذا الشكل المميز الذي يترأس الهرم وكأنه نجمه ساطعة.

وتكرار كلمة بالفكر جاء للدلالة على أهميتها، كما اختارت الشيخة خولة السويدي، شكل الهرم لخط كلماتها التي تعني فيها الارتقاء بالفكر، كما هو الهرم يعتمد على أساسيات للصعود خطوة بخطوة حتى نصل للقمة.

نجاح

وتشهد دورة «بينالي دبي للخط»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تنظيم 19 معرضاً متنوعاً، وتسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي.

ويكشف المعرض، الذي يقام بالشراكة مع مجلة «حروف عربية» وبدعم رئيسي من «صندوق الوطن»، عن بدايات الخط وتطوره في الإمارات ويتتبع جذور اهتمام الدولة به، كما يبرز جهود الخطاطين والفنانين الإماراتيين ومساهماتهم في الارتقاء بهذا الفن، وهو ما يتجلى في 12 عملاً إبداعياً تحمل بصمات 12 فناناً وفنانة إماراتية.

وفي سياق فعاليات البينالي، يستضيف «ليفيل شوز» تشكيلة من أعمال الفنانة آمنة بن ساحم المستلهمة من فن الخط، وذلك في متجره الواقع في قلب دبي مول.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بهدف إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية. يشهد البينالي الذي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، تنظيم 19 معرضاً فنياً، ويساهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي.

وتتناغم مجموعة أعمال آمنة بن ساحم مع شعار «الموضة في الخط» الذي يعكس مشاركة علامة «ليفيل شوز» في «البينالي»، حيث تبرز هذه الأعمال إبداعات بن ساحم في فن الخط الطباعي، وتظهر ما يتمتع به هذا الخط من حيوية وقدرة على التكيف مع المواد والخامات الأخرى مثل قماش الدنيم الذي استخدمته الفنانة ضمن أعمالها.

في هذا السياق، أكدت آمنة بن ساحم أن شعار «الموضة في الطباعة» يبرز العلاقة بين الخط والأزياء، مشيرة إلى قدرته على إلهام أصحاب المواهب وتحفيزهم على إبراز إبداعاتهم في فنون الخط ومجالات التصميم.

يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ «بينالي دبي للخط» تقام بدعم رئيسي من «مجموعة الرستماني»، ودعم من «صندوق الوطن»، بالشراكة مع مجموعة من الشركاء والمؤسسات الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي.