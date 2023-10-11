أسبوع دبي للتصميم.. الاستدامة محور الابتكار

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنسج مفردات الاستدامة في الفنون البصرية في إمارة دبي قصصاً ملحمية لاستعادة مواد من ماضينا، بالإضافة إلى إعادة تصور أشكال جديدة بهدف تعزيز الممارسات المستدامة ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة، عبر احتفائها بجذورها التاريخية المتمثلة في عراقة التقاليد والتراث ضمن مشهد الذائقة الفنية العالمية، مع التركيز على كيفية التقارب بين التصميم والبحث العلمي والتكنولوجيا، انطلاقاً من أسبوع دبي للتصميم الذي يعود في دورته الـ9 ببرنامج مطور وموسع، بمشاركة أكثر من 500 مصمم من 40 دولة. تستهدف الدورة التاسعة من أسبوع دبي للتصميم جذب 150 ألف زائر، بما في ذلك المهندسين المعماريين والمصممين وقادة الفكر والمؤثرين.

اكتشاف النفايات

وبما يتعلق بالمشروعات والأعمال، التي تحمل سمات الاستدامة في محاورها وأفكارها، تقول ميتي داين-كريستنسن مديرة معرض«داون تاون ديزاين»: نحن نقوم حقاً بتنفيذ واحتضان العديد من المبادرات المستدامة، مثل عدم استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد، واستخدام البنى التحتية المتوفرة فقط للبناء، وإعادة تدوير جميع النفايات الخاصة به، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة وما إلى ذلك.

في حين أشار فيليب فان دير لو، المدير العام لعلامة Quooker، إلى أن تصاميم العلامة التجارية تلعب دوراً محورياً في الاستدامة انطلاقاً من إمارة دبي من خلال معالجة تحديين بيئيين حاسمين هما: الحفاظ على المياه وتقليل النفايات البلاستيكية. وذلك بفضل ميزة الغليان الفوري، التي تمنع هدر كل من الماء والطاقة.

صفر نفايات

ومن جانبها، قالت المهندسة المعمارية غادة كوناش: نركز أنا وزميلتي كارولينا سامبر في CCGK Design، وهو استوديو للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي تم تأسيسه في دبي، على مفهوم الاستدامة البيئية وصافي صفر نفايات عند استخدام المواد الطبيعية، من خلال البحث والتجربة في التصميم المبتكر المعاصر. نسعى إلى توحيد إبداعنا في التصميم مع التركيز على الحرفية العالية وإشراك الحرفيين المهتمين كشكل آخر من أشكال الاستدامة الاجتماعية.

وتضيف غادة: تعد أحجار الحمم البركانية مادة طبيعية تتشكل عندما يبرد الانصهار الذي يطلقه البركان. ومن خلال عملية استخراج هذا الحجر، يتم قطع أكثر من 30 سم من السطح المثقوب الأكثر ليونة والتخلص منه كنفايات وعملنا على ابتكار«الأميبا»، وهو مشروع يستكشف إعادة استخدام هذه المواد المهدرة في شكلها الطبيعي وتحويلها إلى قطع أثاث فاخرة حسب الطلب، وبالتعاون مع مصنعي أحجار الحمم البركانية في صقلية، قمنا بإنشاء (طاولة الحمم البركانية) و(ضوء الحمم البركانية) التي سنقوم بعرضها بكل فخر في نسخة معرض «داون تاون ديزاين» لهذا العام، للمرة الثانية خلال هذا الحدث الرائع.

ثلاثي الأبعاد

وفيما يتعلق بمستقبل الطباعة الثلاثية الأبعاد يقول سيزار بنشي، المؤسس والمدير في شركة الخطوط الأولى ش.ذ.م.م: من خلال مشاركتنا في معرض «داون تاون ديزاين»، نقوم بعرض كيفية تطور تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لنؤكد أن هذه التكنولوجيا هي عبارة عن ثورة تصميم مستدامة، حيث نعمل على تكوين مستقبل أكثر ابتكاراً عن طريق استخدام مواد صديقة للبيئة.