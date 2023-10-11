«دبي أوبرا» تستضيف عرض «سلافا سنو شو» العالمي في ديسمبر

المصدر: دبي – نهى حوّا

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أقل من ثلاثة أشهر تفصلنا عن نهاية رأس السنة، وقد بدأت التحضيرات للأجواء الاحتفالية في دبي بهذه المناسبة، حيث أعلنت «دبي أوبرا» أخيراً عن استضافتها أحد أشهر العروض المسرحية العالمية «سلافا سنو شو» الذي يشكل تجربة مسرحية ساحرة مليئة بالمرح لأفراد الأسرة جمعاء.

وبعد أن جال على عشرات البلدان ومئات المدن، تقدم «دبي أوبرا» في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، خمسة عروض من العمل الحائز جوائز من ابتكار الفنانة الروسية سلافا بولونين، والذي يجمع بين السحر والخيال، ويتضمن الغرابة ومجموعة من العناصر الفريدة، حيث تتخلله كرات ضخمة ملونة وعواصف ثلجية وفقاعات وغيرها الكثير.

يرى موقع «تايم آوت» أن الاستعراض لا بد أن يعيد الكبار إلى طفولتهم، إذ إن متعة هذا الاستعراض الخيالي لا تحدث على خشبة المسرح، بل عبر مشاركة الحضور في أجواء المرح، وقد وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بـ «المسرح الأكثر إمتاعاً»، ذلك أنه في ذروة العرض تجتاح الجمهور عاصفة ثلجية شديدة، ويتم قصفهم ببالونات ضخمة متعددة الألوان، والتي سيشرع الجمهور في قذفها بمرح.

وفي معرض حديثه عن الاستعراض المشاد به عالمياً، نقلت «تايم آوت» عن مدير دبي أوبرا، باولو بتروشيلي، قوله: «ينقل هذا الأداء الساحر مع مبدعيه الفريدين ومشهديته الآسرة المليئة بالثلوج، جمهورنا إلى عالم من الدهشة والبهجة. وهو يتجاوز كونه مجرد عرض، إذ إنه تجربة غامرة تسحر وتجلب فرحة لا حدود لها وتتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية».

يبدأ العرض في الساعة 8 مساء طوال الأيام الثلاثة المذكورة، وهناك عرضان في الساعة 3 بعد الظهر يومي 9 و10 ديسمبر للصغار.