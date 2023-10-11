توقيع «القصة الحقيقية» في مؤسسة العويس  الخميس

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، يوم الخميس المقبل، حفل توقيع كتاب «القصة الحقيقية» لمؤلفه الكاتب والدبلوماسي حسين ميرزا الصايغ، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء، بمبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

يتطرق الكتاب الصادر عن «دار ميتافيرس برس» في الإمارات إلى التجربة التي عاشها الدبلوماسي حسين ميرزا الصايغ، التي يروي من خلالها قصته في محطات تطور الدولة منذ البدايات، حيث يسردها بأسلوب شيق ودقيق ليمزج بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية بغاية إبراز الوجه المشرق لدولة الإمارات، وليشارك القارئ تجربته ويجعل منه شاهداً على عصر نقش المجد بيد أبنائه البررة.

ويقول المؤلف عن كتابه «القصة الحقيقية» إنه يؤرخ لحقبة خالدة، ويقدم الإجابات عما حدث وكيف ولماذا وأين حدث؟ منذ نشأة المؤلف، حيث يتناول مراحل الطفولة والعلم والتعليم، إلى أن لمعت تباشير قيام الاتحاد وأبحرت الرحلة الدبلوماسية متنقلة عبر الحدود الجغرافية.

وقد بدأ حسين ميرزا الصايغ حياته المهنية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل في السلك الدبلوماسي، كما التحق بالعديد من المؤسسات المالية حيث كان مستشاراً للشؤون الدولية في بنك الشرق الأوسط، وعمل في مجلس إدارات العديد من المصارف وغيرها من المؤسسات والشركات الرائدة داخل وخارج الدولة، وكان رئيس شؤون الاستثمار في مكتب المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.