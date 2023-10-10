«ثقافة الشارقة» تطلق النسخة الـ8 من مهرجان المفرق للشعر العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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أقيم في المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمّان حفل افتتاح النسخة الـ8 من مهرجان المفرق للشعر العربي، بحضور عبدالله بن محمد العويس، ومحمد إبراهيم القصير، ومندوب وزارة الثقافة الأردنية مدير المكتبة الوطنية نضال العياصرة، إضافة إلى مثقفين وأدباء وأكاديميين أردنيين وعرب، وعدد كبير من محبي القصيدة.

وقال الشاعر د.راشد عيسى في الكلمة الافتتاحية للمهرجان إن المهرجان يأتي ليدعو مجموعة من الشعراء من مناطق مختلفة في الأردن وفدوا إلى العاصمة من سائر المدن البعيدة، مثل العقبة ومعان، وهذه ميزة تحسب للمهرجان بأنه يدعو الشعراء من جميع المناطق، وميزة أخرى أيضاً تحسب لهذا الحدث الشعري المهم هي أنه اجتمع ستة شعراء من أجيال مختلفة بداية من جيل السبعينيات، الذي يمثّله الشاعر محمد سمحان، وانتهاءً بجيل الألفين، الذي تمثّله الشاعرة مريم أبو نواس.

وقال عبدالله العويس في كلمته: "نسعد اليوم بانعقاد الدورة الثامنة من مهرجان المفرق للشعر العربي متوجاً الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر على مدار العام الذي عرف تنقّله بين مدن ومحافظات المملكة محتفياً بالشعر والشعراء الأردنيين والعرب مكتشفاً المواهب الشعرية الشابة، ومقدراً القامات الشعرية التي أسهمت في رفد الساحة الثقافية العربية بالجمال والإبداع.

وشهدت أمسية افتتاح المهرجان مشاركة 6 شعراء تنقّلت قراءاتهم بين محطات وجدانية وإنسانية ووطنية مستلهمة مجازاتها الساحرة من مشهديات وصور الماضي، واتكأت على مفردات الحنين والأمل والحب؛ حيث أظهرت القصائد دواخل الشعراء وما يكتنفهم من حب وعاطفة تنطلق منها أجمل العبارات الشعرية.

وشهد ركن التوقيعات ثلاثة إصدارات جديدة صادرة عن دائرة الثقافة في الشارقة لعام 2023 للكتّاب: حكمت النوايسة، وإيمان عبدالهادي، وماجد العبلي.

وصاحب المهرجان معرض لعدد من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، كان من بينها: مجلة الشارقة الثقافية، ومجلة الرافد، ومجلة القوافي، ومجلة المسرح؛ حيث اطلع ضيوف المهرجان على عناوين ثقافية تنوّعت بين المحلي الإماراتي والعربي والعالمي.

يشار إلى أن مهرجان المفرق للشعر العربي سيواصل ثاني أمسياته في عمّان، بينما يتنقّل في ثالث ورابع أيامه بين الزرقاء وإربد.