دبي للإعلام بحلة جديدة وبرامج شائقة ومتنوعة على كل منصاتها

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع إطلاق هويتها الجديدة، والإعلان عن استراتيجيتها المعتمدة من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال المنتدى العربي للإعلام، إذ أعلنت دبي للإعلام إطلاق شبكة برامج جديدة على كل محطاتها، حرصت جميع قنوات دبي للإعلام على إعادة هيكلة برامجها بشكل يتواءم مع تطلعات المشاهدين والمستمعين، ملتزمة بالتوجه الجديد للمؤسسة، والتركيز على الابتكار وتعزيز المحتوى.

تلفزيون دبي

شهد تلفزيون دبي تطوراً ملحوظاً بمجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية الجذابة والمثيرة، التي تأسر الجمهور بأسلوبها الفريد والمتنوع، ويقدم التلفزيون تجربة مشاهدة مميزة، تشمل مسلسلات وبرامج حوارية ووثائقية، تلائم مختلف الاهتمامات والأذواق.

إكس فاكتور- اكتشاف نجوم الغد:

إكس فاكتور هو البرنامج الغنائي الشهير، الذي يحظى بشعبية كبيرة في دبي، ويهدف هذا البرنامج إلى اكتشاف نجوم الموسيقى المستقبليين، سواء كانوا فنانين منفردين أو فرقاً، متيحاً للذين يمتلكون الموهبة والإمكانات أن يصبحوا النجوم القادمين في عالم الموسيقى، ويتميز البرنامج بوجود ثلاثة قضاة/حكام متميزين ومشهورين، وهم: راغب علامة، أنغام، وعبدالله الرويشد، حيث يقوم كل واحد منهم بتشكيل فريقه الخاص به. بهدف المنافسة والفوز بلقب الموسم. ويتم تصنيف المشتركين خلال عدة مراحل من البرنامج، بدءًا من العروض التجريبية ومرورًا بمعسكر الاختيار وصولًا إلى العروض المباشرة، مع إجراء حلقات الإقصاء تدريجياً حتى نصل إلى المرحلة النهائية مع ثلاثة متسابقين نهائيين.

مشاهير- دبي تتألق على مسرح الأزياء العالمي:

«مشاهير» يعتبر البرنامج العربي الفريد الذي يحتل مكانة في عالم عروض الأزياء، مبرهنا مكانة دبي على الساحة العالمية لصناعة الفخامة. ويبين البرنامج افتتاحات المتاجر الرئيسية الجديدة في الإمارات ويستعرض أفضل مصممي الأزياء العرب، و يكشف عن العلاقة العميقة بين الأزياء والثقافة وكيفية تحول الإمارات إلى مصدر إلهام لمصممي العالم من خلال تجاربهم في دبي، ويبين العلاقة بين الأزياء والثقافة.

زمن - مزيج من الفن والحوار:

«زمن» هو برنامج حواري فني واجتماعي مثير، يعرض أسبوعيا، ويستضيف شخصيات عربية بارزة من مجالات مختلفة، بما في ذلك التمثيل والغناء وغيرها من الفنون الجميلة المتنوعة. ويتألف البرنامج من ثلاث فقرات ويتميز بوجود أربعة ضيوف مجهولي الهوية نتعرّف عليهم تباعاً عندما يختار النجم بشكل عشوائي رقم كرسي من الجانب المظلم في الاستديو. ويهدف البرنامج إلى استكشاف القصص والمناقشات المثيرة والشيقة، ويلقي نظرة داخلية على رحلات الفنانين وطموحاتهم.

«موعد مع»- لقاءات مع شخصيات مؤثرة:

«موعد مع»، هو برنامج حواري جذاب يأخذ المشاهدين في رحلة خارجية، يتواصل خلالها مع شخصيات إماراتية وعربية مؤثرة. ويسلط الضوء على إسهاماتهم الهامة في مجالات متعددة وعلى الجانب الإنساني لهؤلاء الشخصيات المؤثرة، مؤكداً رؤية دبي كمجتمع متقدم ومنفتح.

هذا الصباح- إشراقة جديدة مع مواضيع مبهحة:

جولة صباحية ترافق بفقراتها المتنوعة إشراقة الصباح في دبي والجوار الخليجي والعربي. تأخذ جمهورها الصباحي من العاشرة إلى الثانية عشرة ظهرا، في فسحة تثقيفية وترفيهية تواكب اهتمامات الناس والمجتمع في الإمارات والمنطقة بأسلوب خفيف وملوّن وتسلط الضوء على تطلعات الفرد والأسرة والمجتمع للأحداث الجارية في مجالات الثقافة، الصحة، التغذية، التكنولوجيا و التواصل الاجتماعي.

«كوب 28» عالم واحد- نحو مستقبل مستدام:

برنامج«عالم واحد» هو برنامج أسبوعي يتابع أحداث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» ويسلط الضوء على أهم التطورات فيه ويتناول مشاركة الدول والمؤسسات في هذا الحدث. كما يستعرض البرنامج القضايا البيئية البارزة والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع التي تُقدمها دولة الإمارات في مجال مكافحة تغير المناخ.

الطابق السابع- قصص مشوقة من مكتبة محمد بن راشد:

تدور حلقات البرنامج حول أندر و أهم المقتنيات التاريخية في الطابق السابع بمكتبة محمد بن راشد في دبي، تحديداً في معرض الذخائر. حيث نسافر عبر الزمن في كل حلقة، تتمحور حول موضوع مختلف نتعرف من خلاله على قصص المقتنيات.

المؤشر- المشهد الاقتصادي:

المؤشر هو برنامج اقتصادي اجتماعي أسبوعي مُسجل، يتناول تقارير ميدانية تؤثر على المجتمع وأرقام جرافيكس تختصر الشرح والتحليل. ويستضيف كبار صناع القرار الاقتصادي في دولة الإمارات والعالم العربي.

قابل للنقاش- حوار هادئ حول قضايا ساخنة:

برنامج سياسي اجتماعي وثقافي، ويعد ملتقى التحليل والتفسير واستقراء دواعي وتداعيات الأحداث العربية والعالمية المهمة بأسلوب حواري هادئ وحضاري.

«منصات رقمية»- أحدث الصيحات في العالم الرقمي:

يرصد برنامج منصات رقمية أهم وأكثر الأحداث المتداولة يوميا عبر الفضاء الرقمي، ويتابع آخر التطورات في عالم السوشيال ميديا، مع التركيز على جديد منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أبرز الأحداث والقصص والمستجدات الاجتماعية والفنية والرياضية والسياسية التي تفاعل معها المجتمع محليا وعالميا عبر المنصات الرقمية.

مسلسل«السلاجقة العظمى: ألب أرسلان»:

تأخذنا هذه السلسلة في رحلة عبر الزمن إلى عالم المغامرات والبطولات التاريخية، حيث تروي قصة السلطان ألب أرسلان حاكم الدولة السلجوقية، الذي نجح في تحقيق الانتصار على الجيش البيزنطي وفتح أبواب الأناضول للأتراك بفضل شجاعته وخططه الحربية.

مسلسل«بنفسجيّة كالبحر»:

تدور أحداث هذا المسلسل الإيطالي حول يولا، الصحافية التي تساعد المفتش ديمير في حل قضايا الجريمة في باليرمو بصقلية، بفضل حالتها«التحسس المتقاطع» حيث ترى مشاعر الآخرين من خلال الألوان.

مسلسل«سيسي 2»:

يتبع هذا المسلسل النمساوي الحياة الاستثنائية للإمبراطورة إليزابيث في النمسا، ويسلط الضوء على حياتها الحديثة والصادقة والأصيلة من منظور مقربيها، مما يقدم نظرة جديدة على حياتها ويكشف عن امرأة متعددة الأوجه.

قناة«دبي وان»

برنامج«DXB اليوم»:

يسلط الضوء على مختلف جوانب الحياة في دبي، ويعتبر دليلاً يجب مشاهدته لمتابعة أجدد الأحداث وصناع الذوق والابتكارات في دبي، بدءًا من الفن والموسيقى والأزياء والطعام والترفيه.

«Guy in Dubai»:

يعود هذا البرنامج في موسمه الثالث بحثًا عن أكبر التجارب المثيرة والتحديات الشيقة واكتشافات ثقافية في دبي. يعتبر الموسم الثالث أكثر إثارة وتسلية وغرابة وفريد من نوعه.

قناة سما دبي

تتنوع برامج قناة سما بين الحوارات الاجتماعية، وعالم الموضة والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، وقضايا الشباب والثقافة، والبيئة والطبيعة، والترفيه السينمائي والمأكولات والمشروبات.

«مساء دبي»-بوابة لحوارات اجتماعية ملهمة :

يعد برنامج«مساء دبي» واحدًا من أهم البرامج الحوارية الاجتماعية التي تستهدف مشاركة الجمهور بمواضيع متجددة وملهمة. يجمع المذيعون مع أصحاب الاختصاص لمناقشة تفاصيل التقارير واستضافة شخصيات مبدعة في مجالات متعددة، ويسلط الضوء على حياة الناس وقصصهم، مستهدفًا جميع فئات المجتمع بفقراته المتنوعة.

«سما افنيو»- مدرج الأزياء ونافذة على الموضة:

يعرض برنامج«سما افنيو» عالم الموضة بشكل احترافي ومبدع، يسلط الضوء على قطاع الأزياء وأسلوب الحياة في الإمارات. ويقدم البرنامج نظرة متكاملة على الإطلالات المختلفة وينهي الفقرة بتسليط الضوء على آخر إصدارات موديلات الحقائب والأحذية ومستحضرات التجميل.

«تكنو ترند»- تحليلات تقنية في عالم متطور:

يتناول برنامج«تكنو ترند» آخر مستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية. ويعرض التقنيات بشكل مفصل ويسلط الضوء على استخداماتها ومزاياها وسلبياتها، مصوباً الوعي بين الشباب وأولياء الأمور حول هذا المجال المتقدم.

«ثروة وطن»- نافذة شبابية إلى التنوع والثقافة:

يعد برنامج«ثروة وطن» منصة تواصل شبابية تتناول قضايا الشباب وآمالهم وتوجهاتهم، مستطلعاً كل ما هو جديد ومثير في مجالات الثقافة والرياضة وريادة الأعمال.

«الحي الثقافي»-رحلة ثقافية ممتعة:

يأخذنا برنامج «الحي الثقافي» في رحلة ثقافية شيقة،إذ يتناول جوانب متنوعة من الثقافة والإبداع، ويسلط الضوء على التجارب الإماراتية الرائدة في مجالات الفن والأدب والفكر.

«بودكاست سما»- حوارات ثرية لمشاركة الخبرات:

يعد برنامج«بودكاست سما» منصة للحوارات الثرية وتبادل الخبرات، حيث يستضيف مختصين وشخصيات مجتمعية في الإمارات لمناقشة القضايا الاجتماعية وتعزيز الوعي وقيم المواطن الإماراتي.

«وصايا»- توجيه اجتماعي هادف:

يقدم برنامج«وصايا» نصائح وتوجيهات اجتماعية ذات أهمية، ويعمل على إيجاد حلول وطرق للتغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها أفراد المجتمع.

«ابن بيتك»- دليل لبناء منزلك بشكل مثالي:

برنامج»«ابن بيتك» يقدم دليلاً شاملاً للشباب المقبلين على بناء منازلهم الخاصة، ويرشد الشباب خطوة بخطوة في مجال البناء من دراسة التربة إلى تسليم المشروع والتشطيبات النهائية.

«الطبيعة مع علي بن ثالث»- اكتشاف للتنوع البيئي في الإمارات

سلسلة وثائقية تأخذنا في رحلة استكشافية مع مقدم البرنامج علي بن ثالث لاكتشاف التنوع البيئي في دولة الإمارات.

«الوجهة الأولى»- ترفيه واستمتاع في عالم السينما والمأكولات والأعمال:

برنامج«الوجهة الأولى» يسلط الضوء على الحياة الترفيهية خلال فترة إجازة نهاية الأسبوع، من خلال الأفلام السينمائية ومطاعم المشاريع الريادية للشباب الإماراتي.

«بودكاست مع جمال الشحي»- تجارب وأفكار ملهمة:

برنامج يأخذنا في رحلة معرفة وتجارب رائدة من خلال استضافة ضيوف قدموا تجارب وأفكارًا مختلفة، يهدف إلى إثراء المعرفة والثقافة.

إذاعة دبي

أطلقت إذاعة دبي شبكة برامج جديدة مثيرة، حيث تعكس الروح المشرقة والإيجابية، وتسعى لتفاعل مباشر مع المستمعين في مختلف أوقات اليوم.

«صباحكم سعيد»- البداية الإيجابية ليومكم:

يبدأ النهار بتجربة مميزة من خلال «صباحكم سعيد»، وهو برنامج ترفيهي صباحي منوع يستهدف أولياء الأمور والموظفين والأطفال في طريقهم للعمل. ويقدم البرنامج محتوى ممتعا ومفعما بالروح الإيجابية بلغة بسيطة ومبسطة، مع تفاعل مؤكد مع المستمعين وتسليط الضوء على أبرز الأخبار الإيجابية في الإمارات.

«بوليفارد93»- المرأة في الاقتصاد والتكنولوجيا:

يأخذ برنامج«بوليفارد93» الاهتمام بدور المرأة في الاقتصاد والتجارة ويقدم نصائح اقتصادية. كما يلقي الضوء على مستجدات عالم التكنولوجيا وكيفية استخدامها في مختلف جوانب الحياة.

«DUBAI LIVE»- صوت دبي للعالم:

برنامج«DUBAI LIVE» يقدم رؤية مختلفة عن مدينة دبي، حيث يتحدث المذيعون عن تفاصيل حياة الناس وتحفيزهم على تحقيق النجاح الشخصي والمهني. يعرض البرنامج قصصًا تلهم وتشجع على تحقيق الطموحات.

«عصر السعادة»- مرحباً بالسعادة طوال اليوم:

يعمل برنامج«عصر السعادة»على نقل السعادة والمعنويات الإيجابية طوال اليوم. ويتناول مواضيع مجتمعية ممتعة ومحورها السعادة، مع مشاركة المستمعين والتفاعل معهم.

«كوكب آخر»- اكتشف دبي بمنظور جديد :

برنامج«كوكب آخر» يأخذك في رحلة لاكتشاف وجهات سياحية في دبي ويتابع آخر أخبار الفن والأدب والابتكارات الفنية والأدبية. ويقدم تفاصيل حول خدمات تلك الوجهات والأماكن المحيطة بها.

«نشرة أخبار الإمارات»- الأخبار الهامة على مدار الساعة :

تأتي«نشرة أخبار الإمارات» لتنقل لكم آخر التطورات والأحداث الهامة في الدولة، حيث يكون التوقيت مثالياً لتزويد المستمعين بنظرة سريعة على آخر المستجدات.

«الناس للناس»- مد يد العون ونشر القيم الإنسانية:

برنامج«الناس للناس» يسعى لتقديم المساعدة والعون للمرضى المحتاجين من خلال عرض حالاتهم وتكاليف العلاج، ويشجع المستمعين على المشاركة بالتبرعات وتقديم الدعم.

«إمارات الخير»- الجمع بين الفن والخير:

يعكس برنامج«إمارات الخير» التعاون مع جمعية دار البر لتسليط الضوء على المشاريع الإنسانية والخيرية. يهدف البرنامج إلى تشجيع المتبرعين ودعم القضايا الإنسانية.

البودكاست- مشاركة معرفة وإلهام:

بالإضافة إلى البرامج المذكورة، تقدم دبي للإعلام مجموعة من البودكاست التي تقدم محتوى مميزا في مجالات متعددة، منها«بودكاست مدرسي»،«Business for non business»،«شباب وبس»، وغيرها، وتهدف هذه البرامج لنقل المعرفة والإلهام للمستمعين في مختلف المواضيع.

الفواصل- تحفيز وثقافة وفن:

يتضمن الجدول الزمني لإذاعة دبي فواصل تحفيزية وثقافية مثل «فاصل Reminder»و«وجهات دبي»و«الاستدامة والابتكار» و«Old is gold»، وأيضاً فاصل يستعرض حياة رياضيين بارزين. وتهدف هذه الفواصل إلى تحفيز وتثقيف المستمعين في مواضيع متنوعة.

إذاعة نور دبي

تميزت إذاعة نور دبي بإطلاقها شبكة من البرامج الخدمية والتوعوية التي تسعى إلى تحفيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

«الاتصال المباشر»- جسر بين الجمهور والجهات الرسمية:

يعد برنامج«الاتصال المباشر» حلقة وصل بين الجمهور والجهات الرسمية في الدولة. ويطرح البرنامج مواضيع وقضايا تهم كافة أفراد المجتمع، ويشكل منبرًا هامًا لحل الشكاوى والملاحظات التي يتناولها الجمهور.

«حياتها»- تمكين المرأة والموضوعات النسائية:

يعنى برنامج«حياتها» بتمكين المرأة والقضايا التي تهمها من جميع الجوانب الحياتية.

«بلسم»- تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية:

يتناول برنامج «بلسم» القضايا الحياتية اليومية ويسلط الضوء على المواضيع الهادفة والمتنوعة على الصعيد الصحي والاجتماعي.

«السالفة وما فيها»- نقاشات حول القضايا الحياتية اليومية:

يعد «السالفة وما فيها» برنامجًا اجتماعيًا حواريًا، يناقش القضايا الحياتية اليومية ويسلط الضوء على أبرز المواضيع الهادفة والمتنوعة على الصعيد الاجتماعي.

«روحك رياضية»- أخبار وقضايا رياضية:

يتناول برنامج«روحك رياضية» أهم الأخبار الرياضية والبطولات على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، مع مناقشة قضايا رياضية متنوعة واستضافة نجوم الرياضة.

«مع الناس»- رؤية اجتماعية شاملة:

يسلط برنامج«مع الناس» الضوء على أهم الجوانب الاجتماعية في حياة الناس ويتناول مواضيع تهم كافة أفراد المجتمع، مع تقديم فقرات متنوعة هادفة تهم الجميع.

«دروب العطاء»- مشاريع تنموية إنسانية:

يعرض برنامج «دروب العطاء» مشاريع تنموية إنسانية داخل وخارج الدولة، يسلط الضوء على جهود الجمعيات الخيرية في دبي.

«إمارات الخير»-تجمع للعمل الإنساني:

يبرز فاصل«إمارات الخير» دور وإنجازات الإمارات في الأعمال الإنسانية وتقديم المعونات والدعم للحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية.

«قول الأوليين»- تسليط الضوء على التراث الإماراتي:

يتحدث برنامج«قول الأوليين» عن الهوية الإماراتية ويسلط الضوء على التراث الإماراتي من خلال مصطلحات تراثية وأمثال وحكايات.

«سيرة ذاتية»- لقاءات مع شخصيات مبدعة:

يجتمع برنامج«سيرة ذاتية» مع شخصيات مبدعة ثقافية في مختلف المجالات، ويسلط الضوء على سيرتهم الذاتية وإسهاماتهم في المجتمع.«نصائح سيبرانية»- التوعية بالأمن السيبراني:

تقدم فواصل«نصائح سيبرانية» توعية حول الأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على أمننا الرقمي.

التزام ورسالة

تجسد هذه الإنتاجات الجديدة التزام دبي للإعلام بتعزيز الإبداع وعرض المواهب المتنوعة. ومع متابعة العالم، تستمر دبي في إعادة تعريف الترفيه والسرد الثقافي على الساحة الدولية، مع تعزيز مكانتها كمحور ثقافي عالمي.

منصة أوان

تبدع منصة «أوان» في محتواها، مع أكثر من 246,916 ساعة من المحتوى المميز، بتقنيات اتصال حديثة وخدمات ذكية، ومع تصميم مرن يتوافق مع جميع الأجهزة، بدءًا من الهواتف الذكية ووصولاً إلى التلفزيونات الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها.

ويمكن للمشاهدين التمتع بمشاهدة البث الحي لقنوات مؤسسة دبي للإعلام مع فرصة إعادة مشاهدة ما تم بثه خلال اليومين الماضيين عبر خدمة (Catch up TV)، والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها مع خدمة البودكاست التي تمزج بين البث الحي ومتابعة الفيديوهات الإعلامية، كما يمكن للأطفال المشاهدة بأمان لبرامج مخصصة لهم عبر حساباتهم الخاصة حيث تم اطلاق«أوان كيدز» وهي تجربة دخول مستقلة للأطفال من حيث تسجيل الدخول وواجهة الاستخدام مع ميزة التحكم من قبل اولياء الأمور وستقتصر المنصة على المحتوى المخصص للأطفال مع أكثر من60 مسلسل وبرنامج مخصص للأطفال و 775 ساعة تلفزيونية.