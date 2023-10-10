دبي تستضيف عرض «بيوند» العالمي لألعاب الخفة

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مسرح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام، فعالية «بيوند Beyond»، التي تمثل عرض الخفّة التفاعلي الأشهر على مستوى العالم، يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث سيكون عشّاق ألعاب الخفة على موعد مع تجربة استثنائية، تضمن الاستمتاع بالعديد من الفقرات المتنوعة والعروض الآسرة.

ويصطحب عرض «بيوند Beyond» الضيوف في رحلة إلى عالمِ موازٍ، يجتمع فيه الحلم والواقع، بإلهام من الفيلم السينمائي الشهير «Now You See Me»، حيث يبهر أربعة من نجوم ألعاب الخفة، الحضور بمواهبهم المذهلة، وهم: مايك بردنيكوف (ذا مينتاليست)، ديميتري بولياكوف (ذا فانيشر)، ألان جلادكوفاس (ذا تريندسيتر)، ميخائيل جوتوروف (ذا كوميديان).