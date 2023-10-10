مركز المعرفة الرقمي.. 4.5 ملايين مادة في شتى الميادين

المصدر: دبي - البيان

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يأتي مشروع «مركز المعرفة الرقمي» في إطار مساعي مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نحو توفير بيئة رقمية متطورة تُسهم في تعزيز الوصول إلى المحتوى العربي عبر الإنترنت، وتحقيق قفزة نوعية في مجال دعم الاستدامة، وتعزيز دور المحتوى الرقمي العربي في البيئة الرقمية، وتحقيقاً لهذه الغاية، بادرت المؤسَّسة إلى تطوير هذا المركز ليكون أول وأكبر منصة عربية مفتوحة وحاضنة للمحتوى الرقمي العربي، وليكون أيضاً بمثابة حل لبناء وتطوير مراكز المعرفة واستخدامها كأداة لحفظ الذاكرة الرقمية للمؤسَّسات العربية.

وتحرص المبادرة على توفير محتوى غني ومتنوع باللغة العربية، يشمل الكتب والمقالات والدراسات، سواء كانت مؤلفة محلياً أو عالمياً، وفي مختلف المجالات المعرفية، فضلاً عن توفير محتوى يعزز تفاعل القرّاء ويُثري معارفهم ويشجعهم على البحث والتعلم المستمرين. ويتيح مركز المعرفة الرقمي الوصول إلى المحتوى المتنوع من خلال واجهة بحث وتصفح تفاعلية تتميز بالسهولة والمرونة تتيح للمستخدمين البحث عن المحتوى والوصول إليه بآليات وطرق متعددة. ويضم المركز نحو 4.5 ملايين مادة رقمية، و449,952 عنواناً في شتى ميادين المعرفة، منها نحو 218 ألف كتاب باللغة العربية، إضافة إلى أكثر من 25 شريكاً معرفياً من مؤسَّسات حكومة دبي.

وتحرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، من خلال هذه المبادرة، على تعزيز دور المعرفة والتعليم في المنطقة، ووضعها في متناول الجميع. وتعكس هذه المبادرة التزام المؤسَّسة الراسخ بتعزيز دور المعرفة وتقنياتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير محتوى عربي قيّم. وحقَّقت المبادرة نجاحاً استثنائياً، حيث لاقى المركز إقبالاً غير مسبوق واستقطب نحو 1,181,529 زيارة من قِبل أكثر من 311,373 مستخدماً.

ويبرز دور «مركز المعرفة الرقمي» في دعم الاستدامة وتوفير وصول سهل وشامل إلى المعرفة والتعليم، بشكل نوعي. ويُوفّر المركز أدوات بحث متقدمة وخيارات متنوعة تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات والكتب التي يبحثون عنها بسرعة ودقة. ويُعدّ توفير مجموعة متنوعة من الإصدارات والمصادر التعليمية إحدى أبرز مميزات مركز المعرفة الرقمي. ويُوفّر المركز هذا المحتوى المفيد في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب اللوحي أو أي جهاز آخر، ما يضمن وصولاً شاملاً إلى المعرفة والتعلم عبر الإنترنت من خلال الأدوات والأجهزة التي نستخدمها في حياتنا اليومية. وإضافة إلى ذلك، يُعد مركز المعرفة الرقمي منصة تفاعلية تشجع على المشاركة وتبادل المعرفة .كما يعدُّ «مركز المعرفة الرقمي» مصدراً قيماً للمعرفة والتعلم في عالمنا الرقمي الحديث.

ويأتي دور مركز المعرفة الرقمي كمنصة عربية رائدة تسهم بفعالية في دعم الاستدامة من خلال توفير آليات وصول شاملة للمعرفة والتعلم عبر الإنترنت. ولا يقتصر دور مركز المعرفة الرقمي على تمكين الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين المؤسَّسات من بناء وحفظ ومشاركة ذاكرتها الرقمية.