«بلا حدود».. أناقة الخط العربي وجماليات الفن الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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مساحات إبداعية واسعة، توفرها الوسائط الرقمية لرواد فن الخط العربي، متيحة لهم فرصة ابتكار أنماط تعبيرية جديدة في أشكال الحروف ودرجات الألوان، ما يمنح الخط قوة فنية وعنصراً جمالياً مميزاً، وهو ما يتجلى في أروقة معرض «بلا حدود»، الذي يستضيفه «موندوار غاليري»، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حتى 31 أكتوبر الجاري، وتشهد إقامة 19 معرضاً فنياً متنوعاً، وتسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً ثقافياً وتراثياً حول دبي.

ويتضمن معرض «بلا حدود» 23 عملاً للفنان والخطاط الإماراتي ضياء علام، يسرد من خلالها تجربته الفنية الطويلة، ويوثق فيها اهتمامه وشغفه بفن الخط العربي، حيث يحتوي المعرض على ثلاث لوحات جديدة يُكشف عنها للمرة الأولى، هي: «مدار»، و«أمواج الإيجابية»، و«مسارات حياتنا بلا حدود 1 و2»، وفيها يمزج ضياء بين أناقة الخط العربي، والفن الرقمي الحديث، ويسعى عبرها إلى استكشاف ما يتمتع به فن الخط من مرونة وحيوية عالية وإمكانات إبداعية لا متناهية، فضلاً عن ذلك يتطرق علام في أعماله المتحركة إلى علاقة هذا الفن بالتكنولوجيا، متيحاً للزائر فرصة معايشة تجربة ملهمة.

«كالي غو»

من جهة ثانية، يواصل «بينالي دبي للخط» مشوار التميز وتعزيز شغف الجمهور بفن الخط، متيحاً له فرصة التعرف على جمالياته من خلال أنشطة «كالي غو» (CalliGO)، التي ينظمها الفنان ضياء علام، بالشراكة مع برمجيات 3IXAM في 11 موقعاً مختلفاً في دبي، حيث تهدف الفعالية إلى تحفيز الزوار على اكتشاف العلاقة، التي تجمع فن الخط مع تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، عبر مجموعة من أعمال ضياء علام الفنية، إلى جانب رفع مستوى وعيهم بالبيئة.

وتتجلى إبداعات علام ضمن هذه الفعالية في سبع لوحات متفردة، تمثل كل واحدة منها حيواناً مهدداً بالانقراض، حيث وزعت الأعمال على عدد من مواقع «البينالي»، وهي: متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، وحي دبي للتصميم، وندوة الثقافة والعلوم في الممزر، وغاليري فاوندري الواقع في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وغاليري «أيه دبليو سي دبي» (AWC Dubai)، وموندوار غاليري، ومطعم ثيرد افنيو بوتيك في دبي مول، واستوديو آرت بلس في منطقة القوز، وغاليري فيرتي. ويمكن للزوار المشاركة في الفعالية، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المرافق للأعمال الفنية، وبدء رحلة جمع صور الحيوانات، ليتمكنوا من الحصول على فرصة الدخول في السحب والفوز بجوائز عدة، من بينها طبعات حصرية من أعمال ضياء علام، وأجهزة «آي باد» مقدمة من 3IXAM.