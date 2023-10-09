التقييم والتحكيم لدورة «التنوّع» – سليمان المواش «1 - 5»

المصدر: دبي - البيان

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تابع المصورون والمهتمون في الفترة الماضية انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة للجائزة «التنوّع»، التي طرحت في مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيس، وتتمثل في المحور العام بشقيه (الملوّن والأبيض والأسود)، وبورتفوليو «ملف مصوّر»، بجانب محور «الفن الرقمي» الذي يمنح مبدعي الفنون الجميلة والأبعاد الفلسفية والتجريدية للأعمال الفوتوغرافية الفرصة لتعزيز المعاني والدلالات الخاصة بها. وبالطبع كان تركيز الاهتمام الرئيس على مراحل التحكيم الأربع، وأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء.

سليمان المواش، مصور ومُصمّم غرافيك كويتي، صاحبُ شغفٍ كبير بعوالم الفنون المتطوّرة وتقنياتها الحديثة، ما جعله واحداً من أوائل الفنانين الذين نشروا أعمالاً تجمع بين التصوير الفوتوغرافي والتكنولوجيا الرقمية في الشرق الأوسط وأتاحت له كفاءته في استخدام برنامج «فوتوشوب» إطلاق العنان لمخيّلته وإبداعه ومشاركة خبراته وتشجيع الأشخاص على الاستكشاف والتعرّف إلى عالم تعديل ومعالجة الصور.

وشارك سليمان في العديد من المعارض الفنية العالمية، ومن ذلك معرض «1x Decade» في شنغهاي ومعرض الصين سانمنشيا الدولي للتصوير الفوتوغرافي وحصد العديد من الجوائز والمسابقات، منها الفوز بجائزة X1 Photo Awards لعام 2016 في فئة Creative Edit People Choice، وحصل على الميدالية الذهبية في مهرجان القاهرة السينمائي في مصر، ومهرجان الخليج السينمائي في البحرين كما حصل على ميدالية التميّز في الدورة السادسة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. وبالنسبة لسليمان، يعد فن التلاعب الرقمي بالصور وسيلة عبرها تنبض الأحلام بالحياة على شاشة الحاسوب.

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جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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