القهوة الإماراتية.. قيم وجماليات وحكايات تعبق بالأصالة

المصدر: رأس الخيمة - خلود حوكل

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نظم مجلس رأس الخيمة للشباب، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وشركة الدلة والفنيال، احتفاءً بيوم القهوة العالمي، برنامج «قهوتنا إماراتية»، الذي سلّط الضوء على القهوة الإماراتية وكل ما يرتبط بها، من طريقة إعدادها وأصول تقديمها، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي أقيمت ضمن هذا الحدث الذي نظم أول من أمس، بحضور الشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمي الرئيس الفخري لرابطة فخر الوطن التطوعية، والمهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وضمن فعاليات هذا الحدث أقيمت مسابقة «قهوتنا» في أربع جولات شارك فيها 12 شاباً وشابة من صناع ومحبي القهوة الإماراتية من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا لصنع قهوة إماراتية باستخدام المعدات الحديثة، حيث قامت لجنة التحكيم المكونة من 7 أعضاء من كبار المواطنين وأيضاً من المختصين والخبراء في مجال القهوة بتقييم المنتج، ليتوج جاسم آل علي محققاً المركز الأول.

وفي حديثه لـ«البيان»، قال جاسم آل علي: بفضل الله، حققت المركز الأول في مسابقة عبر تحضير القهوة الإماراتية بالأدوات الحديثة، في مبادرة هدفها الحفاظ على جزء من الموروث الشعبي الإماراتي، وهي القهوة الإماراتية، حيث عكست المسابقة التي جمعت جيل الشباب بكبار المواطنين قيم وأصالة ارتبطت بموروثنا الإماراتي، كالكرم وحسن الضيافة، وهي بلا شك قيم إماراتية نحرص على المحافظة عليها جيلاً بعد جيل، حيث نقلناها من خبرات كبار المواطنين الذين التقينا بهم في هذه المبادرة إلى جيل الشباب ونطمح بالوصول بقهوتنا الإماراتية وكل ما ارتبط بها إلى العالمية.

من جهتها، قالت سارة الخوري، أول مدرب إماراتي معتمد من منظمة القهوة: باعتباري حكم تذوق معتمداً دولياً، سعدت أن أشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم في هذا الحدث الذي يحتفل بقهوتنا الإماراتية العزيزة. كانت هذه المناسبة الفريدة أكثر من مجرد مسابقة؛ لقد كانت نسيجاً جميلاً لتقاليدنا الغنية الممزوجة بالابتكار الحديث، ومشاهدة شبابنا وهم يقومون بتخمير القهوة العربية بمهارة باستخدام أدوات القهوة المتخصصة المعاصرة، كان أمراً ملهماً حقاً، وكان بمثابة شهادة على تطور ثقافة القهوة في دولة الإمارات والاندماج السلس لتقاليدنا العميقة مع الحاضر.

وتابعت: ما جعل هذا اليوم أكثر خصوصية هو جلسة الاجتماع عبر الأجيال. بالتعاون مع زملائي القضاة الموقرين، وجميعهم من كبار المواطنين ولديهم تقدير عميق لتراثنا، تمكنا من التواصل مع خبراء القهوة الشباب المعتمدين.

وقد وفر هذا التواصل بين الأجيال لحظة من التأمل والتفاهم والاحترام المتبادل.وقالت مريم الشحي نائب رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب، إن المجلس يسعى لتسليط الضوء على الشباب الموهوبين وتنمية مهاراتهم من خلال عدد من المبادرات والمشاريع الموضوعة والتي تتضمن الاحتفال بالفرص والأيام العالمية منها اليوم العالمي للقهوة، وذلك بدعم وتمكين من المؤسسة الاتحادية للشباب ووزارة الثقافة والشباب، حيث حرص المجلس في هذه المناسبة على أن يلتقي الشباب بكبار المواطنين والاستفادة من خبراتهم والإطلاع على تجاربهم وأيضاً نقل المعارف والخبرات بين الجيلين والاحتفاء بالتراث والقيم الإماراتية.