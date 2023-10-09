«إكس فاكتور» ينطلق من أرض الأحلام دبي في موسم جديد

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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يعود برنامج «إكس فاكتور» في موسم جديد وشائق من دبي، لينطلق من أرض الأحلام والفرص، وسط أجواء حماسية وتفاعلية مع الجمهور، إذ بدأ البرنامج سلاسل حلقاته، عبر تلفزيون دبي، ليقدم مجموعات من أفضل المواهب الغنائية المميزة، والتي لمعت منذ الحلقة الأولى للبرنامج، والذي تتكون لجنة التحكيم في نسخته الجديدة من الفنانين: عبدالله الرويشد، وراغب علامة، وأنغام.

الاحتراف والنجومية

يمثل البرنامج الغنائي الترفيهي الشهير «إكس فاكتور»، الذي يبث على تلفزيون دبي، النسخة العربية من البرنامج البريطاني «the x factor»، الذي ابتكره سايمون كاول في عام 2004، وتقوم فكرته على التخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها لاحقاً، وليس شرطاً أساسياً للاشتراك في مسابقات «إكس فاكتور» أن يكون المتقدمون من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة، ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة.وأكد الفنان عبدالله الرويشد أهمية «إكس فاكتور»، ودوره في رفد الساحة الفنية بالخامات الشابة المتميزة، حيث يحتضن ويقدم المواهب الغنائية من مختلف الدول العربية، إلى جانب العازفين على الآلات الموسيقية، وبين أنه لاقت المواسم السابقة من البرنامج نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وضمت عدداً جيداً من المواهب، وقدَّمتها للجمهور، ووضعتها على أولى خطوات الشهرة والنجومية، وتابع: «سعيد بمشاركتي في البرنامج مع أعز الأصدقاء: أنغام وراغب علامة، وعلى تلفزيون دبي الغالي، ومعاً في دبي العزيزة الغالية».

اختيار الأصوات

وأبدى السوبر ستار راغب علامة حماسه الكبير لدى عرض الحلقة الأولى من البرنامج، التي انطلقت خلالها مرحلة اختيار الأصوات من قبل لجنة التحكيم، مؤكداً أن الحلقات المقبلة من البرنامج ستكشف عن المزيد من المفاجآت على صعيد المواهب والأصوات المشاركة، كما أشاد راغب علامة بأجواء الألفة والمحبة والجدية، التي تحكم طبيعة تعاطي وعمل وعلاقة أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، مبيناً أن أبرز ما يميّز اللجنة هو السلاسة والتنسيق المميز بين أعضائها، فضلاً عن الحرفية والمصداقية العالية، التي تتمتع بها، وترتكز عليها في اختيار الأصوات ومتابعتها، وإسداء النصائح الصادقة لها. ووعد راغب علامة بالمزيد من المفاجآت، التي ستُكشف خلال الأسابيع المقبلة مع عرض الحلقات الجديدة من برنامج المواهب «إكس فاكتور» على تلفزيون دبي.

«يا ريتك فاهمني»

وأعربت الفنانة أنغام عن حماسها وسعادتها للمشاركة في النسخة العربية الحصرية من برنامج المسابقات الأشهر عالمياً، مؤكدة تقديرها العالي لدور البرنامج الفاعل خصوصاً في ظل خوض نخبة من الشباب العربي غمار المنافسة فيه، وبينت في الصدد أهمية تجربة «إكس فاكتور» في تقديم التجارب الفنية المكتملة الملامح، سواء من ناحية الموهبة الصوتية أو الحضور.

وبالعودة للتفاعل مع الحلقة الأولى من البرنامج برزت مواهب عدة، وكانت الحصة فيها للعنصر النسائي، حيث نالت السعودية حنين المنصور 3 تصويتات بـ«نعم» من لجنة التحكم على أدائها، بعد أن غنت أغنية «يا ريتك فاهمني» لأنغام.

مواهب خليجية

وتابع الجمهور المحلي والخليجي والعربي عامة، عبر تلفزيون دبي، مع فعاليات أولى حلقات «إكس فاكتور»، الحضور الفني المتألق لعدد من المواهب الخليجية والإماراتية الواعدة، وكان أبرزها تجربة الشابين ناصر وحمدان محمد، اللذين قدما أداء غنائياً مبهراً لأغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي «فقدتك»، حاصدين إعجاب لجنة التحكيم بأدائهما المتزن والثقافة الموسيقية الواضحة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من المنافسات، فيما نجح المشترك الإماراتي عبدالله كرم (20 عاماً) في الفوز بصوت أنغام والرويشد، بعد أداء أغنية «بين إيديا» لماجد المهندس، وبرز تفاعل أعضاء لجنة التحكيم والجمهور مع الموهبة المصرية نادين، حيث وصفها عبدالله الرويشد بأنها «مشروع فني مصري جديد»، بعد أن أدت أغنية «الورد البلدي» لأصالة.

جدير بالذكر أنه ستتواصل عروض حلقات البرنامج في موسمه الجديد، على تلفزيون دبي، كل يوم اثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.