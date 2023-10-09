«سرد من دون قول وخط».. تجارب متفردة تعكس التواصل الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

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أشكال جديدة ومبتكرة من الفن المعاصر من إبداع فنانين محليين وعالميين، يقدمها معرض «سرد من دون قول وخط»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في «غاليري فاوندري»، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وتشهد تنظيم 19 معرضاً فنياً متنوعاً، وتسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً ثقافياً وتراثياً حول دبي.

ويهدف المعرض الذي يحتضن 35 عملاً إبداعياً قدمها 21 فناناً وفنانة إلى استكشاف علاقة الإنسان باللغة، ويسرد عبر أعماله الفنية تفاصيل رحلة طويلة تبدأ من التواصل مع الذات، مروراً بالسياقات العائلية والجماعية، وتنتهي بالتواصل الروحاني، لتبدو كل محطة فيه أشبه بتجربة متفردة تعكس أشكال وطرق التواصل المختلفة بين البشر في ظل غياب الكلمة المكتوبة.

ويستضيف المعرض منحوتة «النظام الفعال» الحركية للفنانة لطيفة سعيد، التي تكشف فيها عن المفارقات الكامنة في تلاشي التاريخ والذاكرة، وتحفز سلسلة المنحوتات الجدارية «مقرعة الباب»، التي أبدعها الفنان محمد أحمد إبراهيم على التفكير في مرور الوقت، وعملية التحول إلى الاتصالات الحديثة في العصر الرقمي، ويتساءل الفنان يزن خليلي في عمله «نخفي وجوهنا مثل الريح الراقصة» عن الطريقة التي يتم فيها إنتاج الصور وعرضها وتوزيعها، في حين تسعى الفنانة رقية الهاشمي عبر عملها «السماء مليئة بالنجوم» إلى إنشاء نسخة بديلة من نفسها، وتستكشف فاطمة العلي عبر «أسرار أخفيتها في الصحراء» قوة الكلمات وقدرتها على نقل أفكارنا وذكرياتنا، وتعرض الفنانة ديما أبو زناد سلسلة أعمالها «جيد ولطيف بالنسبة لي»، و«خط».

وتشارك الفنانة ميس البيك بعملها الإبداعي «نحت الفيديو»، وتقدم الفنانة علياء لوتاه «بدون عنوان»، ويحمل عمل الفنان توفيق بيهم عنوان «أموجي». ويتضمن المعرض أيضاً «عتبة» للفنان مجد علوش، وسلسلة «سطوح طبوغرافية» و«دروع» و«رابط» للفنانة آنا إسكوبار، و«بشرتي كالتراب، وجلدي كالأرض» للفنانة آلاء عبدالنبي، و«النمط النووي: الإنسان والغنم» لأدريان بيبي، و«لحظة إدراك: الرجوع للواقع» للفنان سيف محيسن، وسلسلة أعمال الفنانة تقوى النقبي : «خطوات مفروضة» و«خطوات مطبوعة» و«آلة كتابة الخطوات»، و«همسات» للفنانة روضة الكتبي، وتعرض الفنانة إيمان الهاشمي «تعبئة التمور» و«فناجيل»، وتشارك شمسة العميرة بـ«نمط البكاء»، ويشارك الفنان عمار العطّار بخمسة أعمال تعبر عن الصلوات الخمس، ويطل جمعة الحاج بسلسلة لوحات تعبيرية : «أوراق مبعثرة: قصيدة للولاء»، وتتواجد الفنانة شما العامري بعملها «باقٍ».

ومن جهة ثانية، تتجلى روائع الخط في معرض «النصوص المتطورة»، في «فاوندري» بتنظيم من شركة «بدو – BEDU»، الرائدة في المجال الرقمي وحلول الجيل الثالث للويب «ويب 3»، «وميتافيرس» و«بلوكتشين» والرموز غير القابلة للاستبدال «NFT».

كما يتضمن معرض «ما وراء القلم» الفني، الذي يستضيفه غاليري «كلمات»، 13 عملاً فنياً تحمل بصمات 12 مبدعاً من حول العالم.