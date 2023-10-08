اللبناني رشيد الضعيف يفوز بجائزة «محمد زفزاف للرواية العربية»

المصدر: أصيلة (المغرب) - البيان

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أعلنت مؤسسة «منتدى أصيلة»، أمس، فوز الروائي اللبناني رشيد الضعيف بجائزة «محمد زفزاف للرواية العربية». وقال بيان صادر عن لجنة تحكيم الجائزة إنه «إثر مداولات معمقة ومشاورات مستفيضة شملت المنجز الروائي لكاتبات وكتاب من مشرق الوطن العربي ومغربه، ارتأت لجنة تحكيم جائزة محمد زفزاف للرواية العربية، في دورتها الثامنة، بأغلبية أعضائها، منح الجائزة لكاتب استطاع على امتداد أربعة عقود أن يقدم للمشهد الروائي العربي رصيداً متنوعاً وغنياً ومقنعاً؛ هو الروائي اللبناني رشيد الضعيف».

وترأس لجنة التحكيم الناقد المغربي الدكتور سعيد يقطين، وضمت في عضويتها الروائيين والأكاديميين: شكري المبخوت (تونس)، سعيد بنكراد (المغرب)، كاتيا غصن (لبنان)، حبيب عبدالرب سروري (اليمن)، حسن بحراوي (المغرب)، بالإضافة إلى محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة. بدأت مسيرة رشيد الضعيف (1945) الروائية في نهاية عقد السبعينات.

بدأت مسيرة رشيد الضعيف (1945) الروائية في نهاية عقد السبعينات. وخاض تجارب روائية عدة، تغلغل عبرها في الذاكرة، وقارب الحرب اللبنانية من زاوية تفكك الوعي النفسي. وخطا نحو رواية ما بعد الحرب التي اتخذت طابعاً حميمياً عبر من خلاله عن العلاقة الشائكة بين الشرق والغرب، وعن تناقضات المجتمع الذكوري، ومختلف مؤسساته.