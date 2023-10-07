«الشارقة للمتاحف» تعيد افتتاح بيت الشيخ سعيد القاسمي

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحضور الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الخميس، بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، الذي تم تشييده في قلب مدينة كلباء في العام 1899، في خطوة لاستعادة دوره الثقافي والتاريخي كمقر للحكم، وسكن لعائلة الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، حيث أشرع المعلم التاريخي أبوابه أمام الزوار لمراكمة مخزونهم المعرفي حول تلك الحقبة من تاريخ إمارة الشارقة، وعبر الاطلاع على مجموعة رائعة ومتميزة من المقتنيات التي يضمها البيت.

وأكدت عائشة ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف على أهمية إعادة افتتاح البيت باعتباره خطوة ضرورية ومهمة نحو الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، لما يمثله البيت كأحد الرموز التاريخية البارزة في الإمارة. وأضافت أن الهيئة تستهدف من خلال هذا المكان الفريد، تعزيز التفاعل الثقافي وتوسيع دائرة المعرفة حول تطورات وتاريخ المنطقة، معربة عن أملها في أن يكون بيت الشيخ سعيد مكاناً يستقطب الزوار ويشجعهم على استكشاف التاريخ والتراث الغني لمدينة كلباء وإمارة الشارقة بشكل عام، ويطلعهم على البراعة المعمارية والممارسات الثقافية في تلك الحقبة. مشيرة أن المنزل الذي يتجاوز عمره المئة عام يوفر للزوار فرصة للانغماس في تجربة استثنائية وثرية تتعمق في النسيج التاريخي للمدينة.