تفاصيل «الشارقة للكتاب» و«مؤتمر الناشرين» الأربعاء

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم «هيئة الشارقة للكتاب» في مقرها، يوم الأربعاء المقبل، عند العاشرة والنصف صباحاً، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ42 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، التي تقام في الفترة من 1 - 12 نوفمبر بـ«مركز إكسبو الشارقة»، والدورة الـ13 من «مؤتمر الناشرين»، التي ستعقد في الفترة 29 - 31 أكتوبر.

ويكشف المؤتمر عن قائمة ضيوف المعرض وأجندة فعالياته، التي تحتفي هذا العام بكوريا الجنوبية، ضيف شرف، كما يستعرض برنامج فعاليات الطفل، ومحطة التواصل الاجتماعي وركن الطهي، بالإضافة إلى «مؤتمر المكتبات» و«منحة الترجمة» و«جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023».

ويشهد المؤتمر الإعلان عن دور النشر المشاركة في الدورة الـ13 من «مؤتمر الناشرين»، التي تناقش واقع صناعة النشر والتحديات، التي تواجهها والحلول العملية للتغلب عليها، ضمن ندوات وورش عمل، تتيح للمشاركين الاستفادة من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بـ«جائزة الشارقة لحقوق النشر».

وتدعو «هيئة الشارقة للكتاب» الكتّاب والناشرين وممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والإعلامية لحضور المؤتمر الصحفي، الذي يفتح أبوابه لجميع المهتمين، ويمكنهم من التعرف على مستجدات المعرض والمؤتمر، وأبرز ما ينتظر الجمهور والزوار فيهما.