ساحة الوصل في «إكسبو دبي».. نحو تجارب حافلة بالثقافة والترفيه

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع تسجيل ساحة الوصل رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لتصبح أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم، كشفت مدينة إكسبو دبي عن جدول غني بالفعاليات، التي تشمل تجارب التكنولوجيا المتقدمة والمهرجانات الثقافية، وخيارات تناول الطعام الجديدة، ومجموعة كبيرة من المبادرات الرياضية، لتعزز مكانتها موطناً للإبداع، والابتكار العالمي والرفاهية.

ومن بين أحدث عروضها تجربة الواقع المعزز الجديدة والرائدة، حيث سيتمكن الزوار قريباً من التفاعل مع قبة الوصل، عبر هواتفهم المحمولة، لتضيف ساحة الوصل إنجازاً جديدة لقائمة إنجازاتها المميزة.

وقال الوليد عثمان، المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: «تقف ساحة الوصل شاهداً على التميز المعماري والبنية المميزة، التي يتردد صداها لدى كل من حظي بشرف تجربتها».

وقالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «يسعدنا أن نشارك تفاصيل تجاربنا الجديدة في الوقت نفسه مع حصول وجهتنا التفاعلية الشهيرة على هذا التقدير المرموق. بدءاً من الواقع المعزز التفاعلي ومروراً بتكريم المستكشف العربي ابن بطوطة في أحدث تجاربنا الغامرة، إلى إطلاق مقهى مستدام وعودة مدينة الشتاء وفعاليات حي رمضان، فإن عروضنا المقبلة ستعزز من مكانة مدينتنا مركزاً للإبداع والابتكار والرفاهية».

يتزامن الكشف عن التقويم مع الافتتاح الكبير لمقهى ساحة الوصل الجديد، وهو علامة تجارية محلية تقدم المأكولات العربية، التي تفتخر بمعايير الاستدامة التي تطبقها.

تشمل الفعاليات المقبلة ( 22.7- درجة «موليكيول»)، وهي مغامرة موسيقية فنية- أكتوبر، إضافة إلى «بينالي دبي للخط».