النرويجي جون فوس يفوز بـ«نوبل للأدب»

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية أمس، فوز الروائي النرويجي جون فوس بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، عن مسرحياته وأعماله النثرية الابتكارية، التي تمنح صوتاً لما لا يمكن قوله.

ووصفت الروائي: «بأنه واحد من أكثر الكتاب المسرحيين شهرة وعرضاً لأعمالهم على نطاق واسع في عصرنا، كما أشادت بأعماله من الروايات وكتب الأطفال والقصص القصيرة والمقالات والشعر».

وولد فوس عام 1959، واعتمد بصورة كبيرة على أسلوب أصبح يعرف باسم «أسلوب الحد الأدنى لفوس». كما أنه قام بترجمة أعمال مؤلفين آخرين للغة النرويجية.

وقالت الأكاديمية في بيان إن «أعماله الضخمة تشمل أنواعاً أدبية متعددة». وكانت الكاتبة الفرنسية آني إرنو قد فاز بجائزة نوبل في الآداب العام الماضي. من المقرر الإعلان عن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية الاثنين المقبل.

وبدأت جوائز نوبل بناء على وصية مخترع الديناميت والمتبرع بالجائزة ألفريد نوبل (1833 ـ 1896). والغرض منها هو تكريم أولئك الذين يمثلون أكبر فائدة للبشرية في كل فئة خلال العام السابق. وتمنح الجوائز تقليدياً في حفل يقام في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.