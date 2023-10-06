«دبي للثقافة» تشارك في «تجمع المهن»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن مشاركتها في النسخة الثانية من «تجمع المهن الإبداعية»، الذي ينظمه مركز «جميل للفنون» بدبي في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري، تحت شعار «لن تستمر الفنون دون...»، وتهدف الهيئة من خلال ذلك إلى فتح الآفاق أمام المبدعين وأصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وسيشهد اليوم الأول من التجمع تنظيم «دبي للثقافة» لجلسة نقاشية بعنوان «سكة تتحدث: التخصصات المتعددة داخل القطاع الإبداعي الأوسع»، وتستضيف فيها كلاً من الشاعرة والكاتبة الدكتورة عفراء عتيق، مؤسسة مشاركة في «يونايتد شابترز»، والمهندس المعماري والمصمم عمر القرق، مؤسس استوديو «مودو ميثود»، والمهندس مانيش سايني، والمصورة وعالمة الأنثروبولوجيا نورة النيادي، الذين سيستعرضون خلال الجلسة تجاربهم الإبداعية وكيف يمكن لخلفياتهم الأكاديمية والمهنية المتنوعة الإسهام في نمو المجالات الإبداعية، وهو ما يتناغم مع طبيعة «تجمع المهن الإبداعية».

وعبر جناحها تسعى الهيئة إلى تعريف زوار التجمع بمجموعة أصولها الثقافية، المتمثلة في مكتبات دبي العامة ومركز الجليلة لثقافة الطفل، والمتاحف والمواقع التراثية التي تديرها، ودورها في نشر المعرفة وإثراء الحراك الفكري والثقافي، والمحافظة على التاريخ وصون التراث المحلي، إلى جانب إبراز إسهامات مشاريعها وبرامجها المتنوعة، وعلى رأسها «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، و«مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء» في تعزيز مشهد الإمارة الإبداعي، إضافة إلى تعريفهم بالفرص التي تمتاز بها مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما توفره من إمكانات لرواد الأعمال وأصحاب المواهب الإبداعية، فضلاً عن استضافتها الفنان والخطاط العراقي عدي الأعرجي.