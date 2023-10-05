الموسم المسرحي ينطلق غداً من كلباء ودبا الحصن

المصدر: الشارقة – البيان

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برعاية كريمة ودعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء الغد، الجمعة، السادس من أكتوبر، عروض الموسم المسرحي في دورته السادسة عشرة، بأسبوعيه الأول والثاني، من على قاعتي المركزين الثقافيين في مدينتي كلباء ودبا الحصن، ثم تتحول العروض بعد ذلك في أسبوعيها الثالث والرابع، إلى إمارتي الشارقة وأم القيوين.

وقد وقع الاختيار في هذه الدورة على 4 عروض مسرحية، قدمت سابقاً في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الأخيرة 2023، لقرب هذه العروض من قضايا المجتمع، ولما تتمتع به من تنوع في الرؤى والطروحات، التي تجذب الجمهور إليها للمشاهدة والتفاعل مع أحداثها، والعروض هي: مسرحية «زغنبوت» من إنتاج مسرح الشارقة الوطني، للمخرج محمد العامري، وأداء النجوم أحمد الجسمي، إبراهيم سالم، بدور الساعي، محمد جمعة، ناجي جمعة، محمد بن يعروف، سارة السعدي وآخرون، وقد نالت هذه المسرحية جائزة أفضل عرض مسرحي، في مهرجاني الشارقة للمسرح الخليجي، وأيام الشارقة المسرحية، في دورتيهما الأخيرتين، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

المسرحية الثانية هي مسرحية «قائمة الخديج» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، للمخرج عبدالرحمن الملا، وتمثيل الفنانين محمد جمعة، عادل سبيت وعبير الجسمي، وآخرون، وقد مثل هذا العرض الإمارات في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الأخيرة التي أقيمت في سبتمبر الفائت في القاهرة، كما نال العرض العديد من الجوائز إبان تقديمه في أيام الشارقة المسرحية في دورتها المنصرمة.

أما ثالث عروض الموسم المسرحي، فهو عرض مسرحية «ميادير» من إنتاج مسرح أم القيوين الوطني، للمخرج حسن رجب، ومن أداء النجم سعيد سالم، والفنانين سيف عدران، إبراهيم استادي، خليفة ناصر، بالإضافة إلى مخرج العرض الفنان القدير حسن رجب. وقد نالت هذه المسرحية إعجاب الجمهور وتفاعلهم معها حينما عرضت في أيام الشارقة المسرحية، ونال نجمها سعيد سالم عن ذلك العرض جائزة التمثيل، عن أدائه المتقن هو وزملاؤه في ذلك العرض.

آخر عروض الموسم، مسرحية «تفسير بنت ياقوت»، لمخرجها علي جمال، ومن إنتاج مسرح دبي الوطني، وأداء الفنانين بدور الساعي، محمود القطان، وآخرون، وقد شارك هذا العرض أيضاً في أيام الشارقة المسرحية، ونال العديد من الجوائز.