مهرجان أبوظبي يقدّم «الأندلس وهيسبيريا القديمة»

المصدر: أبوظبي – البيان

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في إطار دورته العشرين تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، ينظم مهرجان أبوظبي حفلاً موسيقياً استثنائياً بالتعاون مع مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، وبعنوان «الأندلس وهيسبيريا القديمة».

وسيقود الحفل الفني النجم الموسيقي الأسباني جوردي سافال الحائز جائزة غرامي، جنباً إلى جنب مع فرقته لا كابيلا ريال دي كاتالونيا وهيسبيرون 21، وذلك في الـ11 من ديسمبر المقبل.

وتتوافر تذاكر حضور الحفل الموسيقي الذي سيشهد تقديم روائع موسيقى العصور الذهبية في إسبانيا، حيث يتألق جوردي سافال، قائد الأوركسترا وعازف الكمان العالمي الشهير وفرقته الموسيقية الموهوبة التي تضم عازفين من إسبانيا والوطن العربي، في رحلة موسيقية آسرة يصطحب فيها الجمهور عبر الزمن والثقافات، وسيمزج البرنامج الموسيقي للحفل الفني بين التقاليد الموسيقية الأندلسية الإسبانية العريقة وأروع النغمات التي ستأخذ الجمهور في رحلة موسيقية عبر الزمن إلى ما قبل 500 عام في الأندلس التي جسّدت أسمى أمثلة التمازج بين الثقافات وتلاقي الحضارات في حواضر الأندلس الكبرى غرناطة وإشبيلية وقرطبة، حيث تنطق الموسيقى بروعة التاريخ وفلسفة وجمال العصرين الوسيط والذهبي للعرب في إسبانيا القديمة.

وسيمنح النجم جوردي سافال الجمهور الفرصة لإعادة استكشاف التراث المشترك والتأثيرات المتنوعة التي شكلت موسيقى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر عزف الأنغام الموسيقية الأصلية من الأندلس وهيسبيريا القديمة.

ويسلط التعاون بين مهرجان أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي الضوء على أهمية الموسيقى وأثرها الممتد عبر الحدود وقدرتها على الربط بين الثقافات المتنوعة، في إطار جهود الطرفين للاحتفاء بأبوظبي مدينة للموسيقى ضمن شبكة المدن الإبداعية من يونيسكو.

للاستمتاع بالرحلة الفنية التاريخية الاستثنائية، يتاح حجز تذاكر العرض الفني «الأندلس وهيسبيريا القديمة بقيادة جوردي سافال».