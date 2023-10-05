«سوربون أبوظبي» تحصل على تبرع للوحتين فنيتين لبيكاسو وبافيت

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ونيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، أقيم حفل خاص في جامعة السوربون أبوظبي لتكريم فيروز فيلان رئيسة جمعية أصدقاء السوربون أبوظبي التي أنشأتها في عام 2006، وجون بول فيلان أحد أصحاب التبرعات الكريمة لجامعة السوربون أبوظبي، على دعمهم المستمر وتبرعهم بلوحات فنية قيمة للجامعة.

ويأتي هذا الحفل تعبيراً عن التزام الجامعة القوي برعاية الفنون واحتضان الثقافات، حيث تم خلال الحفل تقديم عملين فنيين لفنانين عالميين كبار للجامعة، أحدهما للفنان الشهير بابلو بيكاسو، والثاني لبرنارد بافيت، بإطار سعي الجامعة لتعزيز الترابط بين الثقافات بما يتماشى مع شعارها «جسر بين الحضارات».

وفي سياق متصل قال معالي زكي أنور نسيبة: «تعد جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر ركيزتين أساسيتين للتعاون البناء بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات، ونشكر السيدة فيروز على دعمها طوال السنوات الـ17 الماضية، فبفضل جهودها رسخت هذه الجامعة الفرنسية الإماراتية حضورها ومكانتها».

كما أعربت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، عن امتنانها وتقديرها للتبرع الذي قدمه جون بول فيلان وفيروز فيلان لمكتبة الجامعة، حيث يتماشى هذا التبرع تماماً مع التزام الجامعة، بتزويد الطلبة بمجموعة من الموارد الفنية لتعزيز ثقافة استكشاف المعرفة والإبداع.

وأضافت: «من خلال تركيب تلك اللوحة الفنية الجميلة لبيكاسو، التي تمثل ابنته الملهمة مايا، ولوحة برنارد بافيت، التي تمثل منظر برج إيفل من جسر غرينيل، فإنكما تقدمان للسوربون أبوظبي، عدا عن هذه الشهادة الفنية، تعبيراً عما يجعلنا ما نحن عليه وما يشكلنا ويربطنا معاً: الأسرة وباريس والسريالية».

وتمثل هذه المناسبات فرصة لتؤكد الجامعة من خلالها مدى تقديرها للأشخاص الملتزمين بتطوير التعليم وتعزيز حضور الفنون لتعزيز وتطوير الشراكة بينهم وبين الجامعة.