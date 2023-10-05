«ليالي قرطبة» تستهل برامج «الأندلس.. تاريخ وحضارة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» أنها ستقيم يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر الحفل الموسيقي «ليالي قرطبة» على مسرح قصر الإمارات، ليمثل انطلاقة فعاليات البرنامج الفني المصاحب للمبادرة. ويشمل البرنامج سلسلة من الحفلات والعروض الموسيقية، التي تقام في أبوظبي على مدار الأشهر المقبلة، وتحتفي بثراء وتنوع وعراقة التراث الفني للأندلس.

وقال الدكتور عبدالله الريسي، المستشار الثقافي بديوان الرئاسة، وعضو لجنة مبادرة الأندلس تاريخ وحضارة: «إن هذا العرض يأتي ضمن سلسلة فعاليات تطلقها مبادرة «الأندلس تاريخ وحضارة»، بهدف الاحتفاء بإرث حضارة عريقة».

وتتضمن ليلة الأوركسترا السيمفونية «ليالي قرطبة» حفلاً سيمفونياً تُقدم خلاله روائع السمفونيات الممزوجة بنفحة أندلسية، بمشاركة أوركسترا تتكون من 50 عازفاً، بقيادة المايسترو العالمية إنما شارا، التي تعد أحد أبرز سفراء الجيل الجديد من قادة الأوركسترا الإسبان. ويحتضن مسرح قصر الإمارات في 12 نوفمبر، في إطار البرنامج الفني للمبادرة، ليلة الموشحات الأندلسية «يا زمان الوصل بالأندلس»، بقيادة قائدة الأوركسترا غادة حرب، كما يستضيف في 20 ديسمبر عرض «ليلة الفلامنكو»، الذي تقدمه آنا موراليس، برفقة فرقتها، بينما يصدح المسرح في 15 يناير المقبل، بمزيج من الأنغام العربية والإسبانية في مشهد فني.